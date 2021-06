Bogotá no ha recibido nuevas vacunas Pfizer: Alcaldía

El secretario de Salud, Luis Alejandro Gómez, fue muy claro en explicar, en el marco de una rueda de prensa, las razones por las cuales se ha tenido tantos problemas con la aplicación de las segundas dosis del biológico Pfizer en Bogotá.

Dijo que la información que había recibido su entidad era que entre el miércoles 23 y el jueves 24 de junio la ciudad ya tendría en sus manos estas dosis, pero lo cierto es que esto nunca ocurrió. “Los medios de comunicación reportaron que había llegado medio millón, pero aunque esto sea cierto, a nosotros no nos han entregado nada”.



Entonces, lo único que pudo hacer la entidad fue ponerles a los ciudadanos las dosis de Pfizer existentes a través de las empresas prestadoras de salud (EPS). "Pero ya se acabaron y aunque nos comprometimos pensando que sí iban a llegar, no pudimos cumplir. Tengo que pedirle excusas a la ciudadanía porque no conseguimos ponernos al día”. Así las cosas, es importante que la ciudadanía sepa que hoy jueves 24 de junio tampoco se van a poner dosis de este biológico porque la distribución de las nuevas unidades que lleguen tiene un proceso logístico.

Lea también: ‘Los que protestaban ya no están, ahora hay vandalismo’

Ahora bien, el medio millón de dosis de Pfizer que espera recibir la Secretaría de Salud en los próximos días será entregado de manera inmediata y las vacunas serán llevadas a cada uno de los puntos de distribución. “Pero, ojo, será para ponernos al día con segunda dosis”, dijo Gómez.



En cuanto a vacunas para primeras dosis, está disponible el biológico Sinovac. El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, explicó que esta vacuna contra el covid-19 cuenta con una alta efectividad, está avalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ha arrojado resultados positivos en la reducción de fallecidos en mayores de 80 años.



Frente a la eficacia de la vacuna de esta casa farmacéutica, Ruiz destacó que, de acuerdo con las recomendaciones de la OMS, se encuentra por encima del estándar con 50,3 por ciento. "Pero quiero aclarar que esa eficacia de 50,3 por ciento se da en un estudio donde solo se le aplicó la vacuna a personal de la salud que atiende covid-19, donde el nivel de contagio es mucho mayor. Pero en los estudios poblacionales la eficacia es del 90 por ciento", reveló. Gómez dijo que de esta marca llegaron unas 19.000 dosis más.

Lea también: Habla padre del joven muerto en Suba: ‘Mi hijo quería ser profesional’

Por otro lado, también se están poniendo segundas dosis de AstraZeneca. “Bogotá ya colocó más de 200.000 dosis de esta vacuna y ya nos corresponde poner las segundas dosis. De esta hay suficientes en cada uno de los puntos”, dijo Gómez.



Adicionalmente, Gómez informó que el Gobierno Nacional dijo que ya llegaron vacunas Janssen de Johnson & Johnson. De estas solo se requiere una dosis. “Aunque estas serán priorizadas para regiones apartadas del país en donde es difícil llegar con más dosis, nos han prometido que algunas podrán llegar a la capital. En este caso, podríamos priorizar a poblaciones como los habitantes de las calles por la dificultad que hay para ubicarlos”.



En este momento, el Distrito cuenta con un total de 121.000 dosis en los puntos de vacunación y la logística para la entrega de las unidades existentes a los puntos comienza a las 3 de la mañana.

Facebook Twitter Linkedin

Filas de gente que espera aplicarse la segunda dosis de los biológicos, como esta, se han presentado en varias zonas de Bogotá. Foto: Mauricio Moreno

¿Todas las vacunas son eficientes?

El secretario de Salud explicó que la información con la que se cuenta hasta este momento por parte de la comunidad científica permite concluir que la mejor vacuna “es la que esté disponible”. Las vacunas Sinovac, AstraZeneca y Pfizer han demostrado que reducen de manera drástica la posibilidad de presentar un cuadro grave de la covid-19 y, por ende, la posibilidad de morir.



Eso sí, nada garantiza que a las personas vacunadas no les va a dar covid-19 e incluso, en algunos casos, con desarrollo de una enfermedad grave. “Lo que sí podemos asegurar en que el riesgo de morir disminuye. También tenemos que advertir que las segundas dosis de las vacunas deben ser con el mismo biológico que se puso cada personas la primera vez”. El funcionario les pidió a las personas que hicieran caso omiso a información inexacta que circula por las redes sociales.



(Puede leer: ¿Dónde vacunarse contra el covid-19 en Bogotá?)



Finamente, el secretario de Salud habló sobre el maltrato que están padeciendo los vacunadores. Muchos ciudadanos los ofenden ante la escasez de dosis.



“Ellos son los más deseosos de vacunas. Si tuviéramos cinco millones de dosis, vacunaríamos a todo el mundo. Pero, por el momento, nos toca seguir priorizando, fraccionando a la población; y yo sé, esto es muy difícil de manejar”.



También reclamó que personas de departamentos como Boyacá y de otras regiones del país vengan a vacunarse a la capital. “Lo correcto es que se vacunen en sus regiones”, agregó.



Siga con: Se registra otra noche de caos y vandalismo en Bogotá

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com.