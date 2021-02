Aumenta el número de vacunas para Bogotá, serían 12.562 dosis

La mañana de esta sábado, en el salón Huitaca de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se instaló formalmente el Puesto de Mando Unificado (PMU) desde donde se hará estricta vigilancia y control a la ejecución del plan de vacunación en la capital del país, que empezaría el próximo 20 de febrero con 12.562 dosis, según explicó el secretario de Salud, Alejandro Gómez.



(Además: Llegarían 7.000 dosis, hoy se escogen a los primeros que se vacunarán)

La selección de las primeras personas que serán vacunadas contra el nuevo coronavirus se hará entre el personal de salud que se encuentra en la primera línea de atención de pacientes de covid y que asciende a más de 77.231 personas, entre profesionales de la salud y quienes trabajan con vigilancia, aseo, camilleros, despacho de farmacias, etc.



“Vamos a priorizar unos hospitales que tiene mayor cantidad de UCI como un criterio cualquiera, pero quisimos introducir que esté representado todo el territorio de Bogotá, que en cada punto de la ciudad esté el inicio de la vacunación”, explicó Alejandro Gómez, el secretario de Salud.



Los hospitales por los que arrancará la vacunación el próximo fin de semana son el Simón Bolívar, Méderi, SantaFe, Kennedy, Instituto de Cancerología, Santa Clara y en el hospital central de la Policía nacional.



"Los criterios son un 'mix' de acuerdo a los lineamientos que nos dio el Gobierno Nacional. Quien no se vea en esta foto no quiere decir que no los vamos a vacunar, solo que solo tenemos 12.500 vacunas, el primer criterio fue, si vamos a un hospital vamos a tratar de terminar ese hospital", expresó Gómez.

Siga leyendo:

- Así son los domos de aislamiento portátiles contra el covid-19.



- Bogotá tendría tercer pico de contagios si no se toman precauciones.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotáET