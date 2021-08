¡Atención! Se detectan zonas de alta dispersión del covid-19 en Bogotá.

La Secretaría de Salud reportó que hay baja disponibilidad de vacunas para primeras dosis contra el covid-19 en Bogotá.

En los puntos habilitados hay poca disponibilidad de biológicos para aplicación de primeras dosis, así como de segundas dosis de la farmacéutica Sinovac.

Adicionalmente la entidad reporta que continúa la no disponibilidad de vacunas Moderna para segundas dosis. La entidad sigue a la espera de nuevas entregas por parte del Gobierno Nacional para continuar con el proceso de vacunación contra el Covid-19.

La entidad informó que cuenta con baja disponibilidad de vacunas para comenzar esquemas de inmunización contra el covid-19 en la ciudad, la vacuna disponible alcanza para aproximadamente 1 día más.



Las personas que deseen vacunarse pueden asistir a los 25 puntos de la ciudad en los que se ha concentrado la vacunación, sin embargo, la entidad hace un llamado a la ciudadanía para que acepte las vacunas que se encuentran disponibles y no acuda buscando una marca específica de biológico. Todas las vacunas son seguras, efectivas y previenen las complicaciones por Covid-19 y la muerte.



Con respecto a segundas dosis, la ciudad cuenta con poca vacuna de Sinovac para aplicación de segundas dosis y no tiene vacunas de Moderna, debido a que no ha habido entregas de este biológico a la ciudad.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com