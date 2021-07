Los puntos de vacunación para Moderna y Pfizer este fin de semana en Bogotá

Avanza la inmunización contra el coronavirus en Bogotá. Tras el anuncio del Gobierno Nacional de abrir la etapa de vacunación para mayores de 25 años, el Distrito habilitó, a partir de este viernes, los puntos donde se aplicarán los biológicos a esta población.



Sin importar la EPS a la que pertenezca, este 31 de julio y 1 de agosto los capitalinos en el rango de edad ya mencionado podrán acceder a la primera dosis de Moderna y segunda de Pfizer en: Corferias, Aeropuerto, Cafam Floresta, el centro comercial Plaza de las Américas, Centro Mayor o la Unidad de Servicios de Vista Hermosa.



Cabe destacar que, estos seis puntos funcionarán de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche, menos la Unidad de Servicios de Vista Hermosa que atenderá hasta las 5:00 de la tarde.



Los demás puntos de vacunación ubicados en centros comerciales y coliseos

seguirán funcionando normalmente para la aplicación de segundas dosis de las

vacunas Sinovac y AstraZeneca.



Aquí le contamos qué puntos están habilitados para otras poblaciones.

Mujeres en embarazo

Las madres gestantes que cuentan con afiliación a una EPS pueden vacunarse contra el coronavirus desde las 10 a. m. en los siguientes espacios:

Las mamás afiliadas en Salud Total deben acudir al Virrey Solís o las Américas. Las mujeres afiliadas a la Policía Nacional tienen dispuesto el puesto de vacunación de la IPS B.G. Edgar Yesid Duarte Valero. Medimás dispuso la sede de Corvesalud o su sede Fontibón para inmunizar a las gestantes. Las afiliadas a Coomeva pueden ir hasta Sinergia Salud o la sede Lourdes de la EPS. En Unisalud Bogotá pueden dirigirse a la carrera 45 #26 - 85 edificio Uriel Gutiérrez. Las embarazadas afiliadas por Ecopetrol pueden ir hasta la Fundación Santa Fe. EPS Sanitas tiene al servicio de las gestantes su Centro Médico Pediátrico de la calle 100. Las afiliadas a Famisanar pueden acudir a Cafam Floresta o a la carpa de Gran Estación. FOMAG tiene a su servicio el Servisalud de la calle 116. Las embarazadas afiliadas a Sura pueden acudir a Neuromédica. Aliansalud ha dispuesto su unidad médica de Chapinero para inocular a las mujeres embarazadas. Por su parte, las afiliadas a Nueva EPS pueden acudir hasta el Hospital San Ignacio. Las madres gestantes pueden acudir a la plaza Jubileo de la sede de la Av. 68 si están afiliadas a Compensar. Ferrocarriles dispuso la sede de Proseguir IPS y la Cra. 16 #59 -54. Capital Salud tiene varios puntos habilitados, el Coliseo Polideportivo El Tunal, Coliseo la Palestina y el Coliseo Cayetano Cañizares.

Además, quienes no cuenten con una EPS pueden dirigirse a cuatro coliseos habilitados por el Distrito: Coliseo Cayetano Cañizares, Coliseo Tibabuyes, Coliseo Molinos y el Coliseo El Tunal.



Personas mayores de 30 años

Los mayores de 30 años que aún no han sido inmunizados pueden acudir a:

Centro Comercial Mallplaza Plaza de los artesanos Corferias Coliseo El Tunal Compensar Av. 68 Movistar Arena Centro Comercial Bulevar Niza Centro Comercial Galerías Coliseo Molinos Centro Comercial Dorado Plaza Coliseo Cayetano Cañizares Coliseo Tibabuyes Centro Comercial Plaza de las Américas Centro Comercial Gran Estación Biblioteca El Tintal

Las personas entre 40 y 44 años, según la página del Distrito, deben agendar su cita en alguno de los puntos ya mencionados en la página vacunaciónbogotá.com, mientras que los mayores de 45 se pueden dirigir a estos puntos sin agendamiento.



Asimismo, los mayores de 70 años que no han sido contactados por su EPS pueden agendar su cita en los centros comerciales habilitados por la Alcaldía de Bogotá o, por el contrario, asistir sin agendamiento a los Coliseos: El Tunal, Molinos, Cayetano Cañizares o Tibabuyes.



No olvide llevar su cédula de ciudadanía y el consentimiento informado firmado y diligenciado.

