En Zipaquirá estará el primer vacunado de Cundinamarca

Este jueves, Cundinamarca comenzará a aplicar las 1.770 vacunas que le correspondieron del lote de Pfizer que aterrizó este lunes en Colombia. El primer vacunado del departamento, según confirmó el Gobernador Nicolás García, está en Zipaquirá, en el Hospital Universitario La Samaritana.



Zipaquirá es el segundo municipio más afectado por el covid-19. A la fecha, registra 8.395 casos positivos y 189 personas fallecidas.

Esa primera aplicación del biológico está prevista para las 9 a.m.. Luego, a las 10 a.m., comenzará la inmunización al personal de primera línea ya definido en los municipios de Girardot, Fusagasugá, Soacha, Facatativá, Mosquera, Funza, Cajicá, Chía, Sopó, Tocancipá, Pacho, Cáqueza y Zipaquirá.



El domingo, el Gobernador había estimado que esta vacunación podía tardar dos días. Sin embargo, con la llegada anticipada del biológico no se tiene certeza si habrá modificaciones en el cronograma y, exactamente, cuántas dosis le corresponderán a los 13 municipios seleccionados.



Al momento, solo se sabe que 390 dosis serán destinadas a Soacha, el municipio más golpeado por el covid-19. Allí, se han reportado 22.194 casos positivos y han muerto 658 personas.

De acuerdo a la Alcaldía de Soacha, el primer vacunado será el médico intensivista Wilson Arévalo. Arévalo, profesional que se enfrenta al virus en primera línea desde la Clínica San Luis, será inmunizado en uno de los puntos de vacunación dispuesto junto a uno de los centros de salud del municipio: los Hospitales Cardiovascular, Mario Gaitán Yanguas, Virrey Solís y la ESE Municipal Julio César Peñaloza.



Las autoridades están ultimando detalles logísticos en Soacha. “Vamos a ser centro de acopio. Nos llega un ultracongelador en asocio con el departamento, vamos a poder almacenar 2.222 frascos de este biológico, que llevado a número de dosis nos daría cerca de 13.300”, detalló a CITY TV el Secretario de Salud de Soacha, Jhon González.



Cundinamarca es el cuarto territorio con más casos positivos a la fecha, solo superado por Bogotá, Antioquia y Atlántico. Suma 102.478 casos confirmados y 2.754 fallecidos

BOGOTÁ