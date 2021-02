Alcalde de Facatativá aplicó él mismo primera vacuna en ese municipio

Este jueves inició el proceso de vacunación contra el covid-19 en varias ciudades y municipios del país.



Uno de ellos fue Facatativá, en el departamento de Cundinamarca. Sin embargo, la jornada en ese municipio estuvo marcada por un detalle que ha causado controversia: el alcalde fue el encargado de aplicar la primera vacuna.



En efecto, Guillermo Aldana Dimas, alcalde de Facatativá, dio inicio al proceso aplicando la primera dosis a Laura Catalina Velandia, médica intensivista del Hospital San Rafael, quien se convirtió en la primera persona inmunizada en ese municipio.



Las críticas, sin embargo, no tardaron en llegar. Aunque Aldana es cirujano de profesión, y en teoría está capacitado para vacunar, varias personas han calificado el gesto de 'show político'.



En su defensa, en entrevista con Blu Radio, el alcalde manifestó que "no fue con un fin politiquero ni nada" y que "están equivocados si piensan que esto es para buscar votos".

#YoMeVacuno ✅ || Alcalde Guillermo Aldana Dimas inició proceso de vacunación contra el COVID-19, al aplicar la primera dosis a Laura Catalina Velandia, médica intensivista del Hospital San Rafael de Facatativá.#FacatativáCorrectaUnPropósitoComún pic.twitter.com/qwqXrLsJuZ — Alcaldía Facatativá (@AlFacatativa) February 18, 2021

Incluso, aseguró que lo consultó con la Gobernación de Cundinamarca y que fue autorizado por ser médico. "No me parece que tenga contrasentido porque es mi profesión".



El Ministerio de Salud informó que, con corte a las 5:00 p.m. de este 18 de febrero, en el país se han aplicado 7.854 dosis de la vacuna a profesionales de la salud.



Puntualmente, se aplicaron 7.836 dosis de Pfizer contra el covid-19 en el segundo día de vacunación en el país. En el primer día se aplicaron 18.

