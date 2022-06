El Instituto Distrital de las Artes –Idartes-, con motivo de las vacaciones de mitad de año, dio a conocer una variedad de actividades para niñas, niños, jóvenes y familias en el Planetario de Bogotá, la Cinemateca de Bogotá y con los programas Nidos y Crea.



Laboratorios artísticos, obras escénicas, cursos de astronomía, proyecciones láser, talleres de música, danza, teatro, literatura, cine y más podrán disfrutar quienes se quedan o viajan a Bogotá durante estas vacaciones de junio.



Desde el 14 de junio, el Planetario de Bogotá está abierto al público todos los días en esta temporada de vacaciones. Estarán disponibles Universo vivo, su ruta sobre astrobiología, Fantasía musical para los más pequeños y tres cursos vacacionales durante la última semana del mes: Exploradores del cielo, Exploradores de planetas y Un primer viaje por el universo.



Del 18 al 24 de junio, el programa Vive la Cinemateca del Centro Cultural de Idartes presenta una programación alternativa para el público.



Con una de las mejores sinfónicas del mundo

Dentro de la programación se destaca la del 25 de junio, a las 5 p. m., con la Sinfonía Rotterdam, que estará bajo la dirección de Conrad van Alphen y la participación de Alexei Volodin, uno de los pianistas contemporáneos más virtuosos. En esta gala el público de El Ensueño disfrutará de las obras Obertura de Rosamunda de F. Schubert, el Concierto para piano No.1 en mi menor de F. Chopin y la Sinfonía No. 9 del Nuevo Mundo de A. Dvořák.



Hasta este 23 de junio, la Red Distrital de Bibliotecas Públicas - BibloRed, a través de su Biblioteca Pública Virgilio Barco, y el Programa Nidos del Idartes, presentan la experiencia artística Dactilia que tiene como protagonistas a unas viajeras que llegan de una ciudad mágica cargadas con una maleta que guarda algunos tesoros.



Ellas han perdido un poco la memoria y no recuerdan qué son esos tesoros, para qué sirven y cuál es su historia, pero son los niños y las niñas quienes las ayudarán a contar una historia a través de estos objetos, por eso les piden que se ubiquen en un lugar determinado para compartirles un poco de polvo de estrellas que les servirá para tocar y sentir. La entrada es libre.



