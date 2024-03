Uso de vapeador se une a la lista de sustancias psicoactivas que más se consumen en colegios de Bogotá

En noviembre de 2023, un profesor de inglés fue capturado en flagrancia tras la intoxicación de dos de sus estudiantes que ingirieron un coctel de drogas. Las imágenes de las cámaras de seguridad del colegio, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, de Bogotá, hicieron parte de las pruebas en su contra.

Se ve claramente que sale con las dos menores de edad del baño, donde se presume les habría dado los estupefacientes, aprovechando que una de ellas estaba de cumpleaños. Las jóvenes, de 14 y 15 años, caminaban despacio. Luego, vomitaron y convulsionaron, por lo que quienes las vieron no tuvieron otra opción que auxiliarlas de urgencia.

Los padres de las menores estaban aterrorizados. "El profesor de inglés indujo a nuestras hijas a drogarse. Les dejó las sustancias en la caneca del baño. Mi hija estaba cumpliendo sus 15 y el argumento de este señor fue que para que tuviera un viaje muy especial", expresó el padre de familia de una de las víctimas.

Profesor de inglés capturado por ofrecer drogas a sus alumnas. Foto:Policía Metropolitana de Bogotá Compartir

Mientras tanto, en un colegio del norte de Bogotá, mandaron una circular a los padres de familias, pues tuvieron que prohibir que los estudiantes llevaran vapeadores debido a que estaban haciendo uso de estos, incluso en el descanso y las consecuencias para su salud ya eran visibles. Situaciones como estas son las que mantienen en alerta a la Secretaría de Educación de Bogotá (SED).

Para 2023 se reportaron 6.431 casos de consumo de sustancias psicoactivas (SPA) en los colegios públicos y privados de Bogotá. Esto significa 83 nuevos registros, es decir, un 1,30 por ciento más en comparación con los reportes de 2022. El consumo de marihuana, alcohol, tabaco y ahora, el uso del vapeador, fueron los más recurrentes.

Este último ítem sorprende, ya que en anteriores informes no solía aparecer. Hay que recordar que la Sociedad Colombiana de Pediatría y la Asociación Colombiana de Neumología y Pediatría, manifestaron la necesidad regular el empleo de estos dispositivos en el país. "Este fenómeno no solo plantea riesgos para la salud respiratoria y cardiovascular de los niños, sino que también sugiere consecuencias a largo plazo en términos de adicción a la nicotina y sus efectos adversos y más aún, sobre el daño que se ha descrito que es generado por otras sustancias conocidas y no conocidas que se suministran con los equipos de vapeo", manifestaron.

Esta cruda radiografía del consumo de drogas en los colegios de Bogotá, se desprende del Sistema de Alertas de la Secretaría de Educación (SED), una herramienta que permite a los planteles oficiales y privados reportar y hacer seguimiento a las situaciones de presunta vulneración de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, ya sea en el contexto familiar, social o en el entorno educativo.

Hay que recordar que en Bogotá hay 1’179.877 estudiantes matriculados, de los cuales 765.016 están en instituciones oficiales y 414.861 en privadas: 581.099 mujeres y 598.778 hombres. Para el año 2023 hubo 78.779 reportes, y según la SED hubo un aumento de 12.478 nuevos eventos respecto a los del año anterior.

Pero en el tema específico del consumo de drogas se detectó que del total de reportes que se registraron en el año 2023, 437 fueron estudiantes víctimas del conflicto armado, 136 con discapacidad, 22 pertenecían a grupos étnicos y 125 fueron migrantes.

"Evidenciamos especialmente que hay un incremento no solo en el consumo de sustancias psicoactivas ilegales, sino especialmente en las legales como lo es el alcohol y el tabaco”, indicó Edwin Ussa, director de Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación.

Como es habitual, los estudiantes hombres reportaron el mayor número de casos en ambos periodos, así como un aumento entre el 2022 y el 2023, pasando de 3.843 reportes (60,54 por ciento), a 3.920 casos (60.95 por ciento). Estas cifras corresponden a un incremento porcentual del 2 por ciento. Por su parte, las estudiantes mujeres, registraron el menor incremento porcentual (0,24 por ciento), pasando de 2.505 casos en 2022, a 2.511 casos en 2023.

Según la Secretaría de Educación, si se comparan los años 2022 y 2023, es notable que hay un incremento en el número de reportes en niños de 6 a 11 años con 37 por ciento. Igualmente, los de las mujeres registraron un aumento de 42 por ciento en este ciclo de vida, pasando de 135 casos en 2022 (5,39 por ciento), a 193 en 2023 (7,69 por ciento). Los estudiantes hombres reportaron un crecimiento del 31 por ciento, pasando de 130 casos en 2022 (3,38 por ciento) a 171 casos en 2023 (4,36 por ciento).

En la adolescencia, es decir, en la edad entre 12 a 17 años, en cambio, se presenta un incremento porcentual de tan solo 1 por ciento para ambos sexos, con un aumento de 60 casos para los dos ciclos de vida entre los dos años y en el ciclo de vida de la adultez, 18 años o más, se presentó una disminución del 27% para ambos sexos.

Localidades que preocupan

Kennedy, Bosa, Suba y Ciudad Bolívar son las localidades donde más casos se reportaron por consumo de SPA en 2023. Respecto a los reportes de 2022, las localidades con un mayor aumento porcentual fueron Teusaquillo y Ciudad Bolívar, Por otro lado, Chapinero y Antonio Nariño fueron algunas de las localidades que disminuyeron sus reportes.

En 2022, se registraron 5.279 casos en colegios oficiales, representando una tasa de 0,69 casos por cada cien estudiantes. Las localidades de La Candelaria, Los Mártires y Santa fe presentaron las tasas más altas. Por otro lado, se reportaron 1.069 casos en colegios no oficiales, con una tasa de 0,26 casos. Las localidades de San Cristóbal, Chapinero y Los Mártires registraron las tasas más altas en este módulo.

El año pasado se logró determinar que los principales factores motivacionales que conducen al consumo de SPA son: la experimentación (58,06 por ciento) y el refugio de problemas (15,94 por ciento).

También se observó que el placer y la presión de grupo son factores que predisponen para incurrir en la conducta de consumo de SPA. Cabe. El rendimiento escolar es uno de los factores que menos reportes presenta. En el comparativo por sexo, entre ambos periodos, se presenta una disminución porcentual en los registros de consumo de SPA por experimentación correspondientes al 3 por ciento en estudiantes mujeres y del 6 por ciento en estudiantes hombres. Por su parte, la variable placer refleja un incremento para ambos sexos: 15 por ciento en mujeres y 9 por ciento en hombres.

Red Papaz advierte sobre el peligro del alcohol y los vapeadores

Según Red Papaz estas cifras señalan la necesidad de implementar medidas de prevención, que deben ser integrales, intersectoriales y organizarse en función de los riesgos asociados al consumo. Explicaron que el alcohol no solo es la sustancia psicoactiva más consumida por las personas menores de 18 años, sino que es la puerta de entrada al consumo de otras sustancias. “Por una parte, la amplia aceptabilidad del consumo de alcohol dentro de la sociedad colombiana y su baja regulación ponen en riesgo a niñas, niños y adolescentes. No es cierto que el alcohol es un producto ordinario, todos debemos conocer los múltiples y graves daños que causa, especialmente en el desarrollo y bienestar de la niñez y la adolescencia”.

Agregaron que los bajísimos precios de estas bebidas, el hecho de que estén presentes en la mayoría de eventos y la poca regulación que existe en términos de su publicidad son factores que contribuyen a que el consumo se dé a una edad temprana. “Adicionalmente, la publicidad y el marketing de productos como los cigarrillos electrónicos, el tabaco y el alcohol, han contribuido a generar una falsa imagen de los mismos como un catalizador de emociones, un estimulador de placer y un bien necesario. Estas falsas ideas, a las que niñas, niños y adolescentes están expuestos desde su primera infancia, hacen que ellas y ellos crezcan con una alta aceptabilidad de estos productos y que desarrollen una alta expectativa por probarlos y consumirlos”.

La Red explicó que para contrarrestar esto, la propuesta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es que los gobiernos implementen políticas que contribuyan a reducir el consumo de estas sustancias. “Estas medidas como el aumento de precios, la restricción de la publicidad y de la disponibilidad de los mismos protegen a toda la población, especialmente a niñas, niños y adolescentes. Es deber de toda la sociedad apoyar estas medidas y contribuir a promover espacios libres de sustancias psicoactivas para la niñez y la adolescencia”.

Particularmente, explican, que se invita a recoger la experiencia de prevención ambiental, que comprende las medidas que modifican los múltiples entornos, tales como los sociales, económicos y físicos, en los que ocurren las decisiones de consumo. “En este ámbito, Colombia tiene una amplia experiencia con la implementación del Convenio Marco para el Control de Tabaco y la más reciente aprobación de la Ley Vapeadores Regulados. También consideramos importante incluir lo pertinente a la estrategia SAFER y la Estrategia Mundial para Reducir el Consumo de Alcohol, adoptada por la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud”.

Finalmente, explicaron que desde Red Papaz promueven el entendimiento de esta problemática desde las familias y las instituciones educativas y para eso cuentan con herramientas como el curso Ángel Protector: https://www.redpapaz.org/curso-virtual-angel-protector-orientaciones-para-proteger-a-ninas-ninos-y-adolescentes-del-tabaco-el-alcohol-y-otras-sustancias-psicoactivas/ para adquirir herramientas sobre el abordaje del consumo de sustancias psicoactivas. “Es importante entender este tipo de situaciones como un escenario donde confluyen diversos factores como la publicidad, las capacidades de las familias, las herramientas y acciones desde las instituciones educativas, y finalmente los tomadores de decisiones, todas las personas contamos con la corresponsabilidad de fomentar espacios que garanticen los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com si usted tiene alguna denuncia al respecto