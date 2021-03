Uso de símbolos para robar en Bogotá: ¿realidad o mito?

Una seguidilla de intentos de robo en el barrio Santa Bárbara, en la localidad de Usaquén, y otros que han ocurrido en el pasado despertaron el interés de los ciudadanos por la aparición de símbolos en algunas casas que habían sido objetivo de los delincuentes.



El caso particular es el de una mujer residente de este barrio, quien asegura que el sitio en donde vive fue marcado en el momento en el que los delincuentes pretendían entrar a robar. “El jueves 25 de febrero intentaron entrarse a mi apartamento. Afortunadamente hay vidrio y adentro está la reja; se subieron, la forzaron, pero no pudieron ingresar. Eso pasó durante unos 45 minutos. Al día siguiente dejaron una marca en la pared que da hacia un callejón, y eso nos dejó bastante preocupados”.

No es muy común que esto ocurra, y menos en estas zonas de Bogotá. Los expertos en seguridad no descartan que esto pueda pasar, pero explican que el uso de símbolos es más común para marcar territorios entre bandas dedicadas al microtráfico.

Johan Avendaño, experto en seguridad y analista de políticas públicas, dijo que el uso de distintivos para perpetrar el hurto en residencias es histórico, por lo menos desde hace tres décadas. “Estos códigos no están unificados a nivel distrital, sino de forma sectorial. Hay organizaciones criminales dedicadas solo al hurto en residencias, apartamentos y conjuntos. Hay robos que son de oportunidad y otros que son llevados a cabo por bandas organizadas y sectorizadas; incluso tienen vinculos con servicios de celaduría o servicios varios, y hay un proceso de inteligencia previo para investigar las conductas de las víctimas. Otras bandas detectan las casas solas y sí generan identificaciones”.



Avendaño explicó que eso se ha visto, por ejemplo, cuando hacen pruebas de llaves maestras en horas de la madrugada. “Pasan por todas las puertas en barrios residenciales y verifican si alguna sirve. Luego dejan indicios y si a los dos días estos se mantienen allí, quiere decir que no ha llegado nadie a visitar ese hogar y que se puede hacer efectivo el robo”. Agregó que el consejo para los ciudadanos es que dejen recomendado el predio con amigos o vecinos y hacer uso de todas las tecnologías, como cámaras o sensores de movimiento. “Los frentes de seguridad también son muy útiles en estos casos”.



Por su parte, Luis Felipe Vega, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana, explicó que los símbolos son comunes, pero para marcar territorios en el contexto de conflicto entre grupos criminales que se disputan la venta de droga. “Hay estructuras muy sofisticadas, hoy en día incluso de venezolanos, y para contrarrestar eso se necesita es de inteligencia conjunta, que en este momento no existe en Bogotá”.

La Policía Metropolitana de Bogotá le dijo a EL TIEMPO que todavía no está demostrado que estos símbolos se estén usando para el marcaje de casas próximas a robar, pero que, sin embargo, se están adelantando investigaciones coordinadas con la Fiscalía General de la Nación de acuerdo a las denuncias ciudadanas.



También hablamos con Andrés Nieto, subsecretario de Seguridad, quien dijo que es poco probable que una banda les quiera dejar mensaje a otros de la dificultad o no para irrumpir en una casa o apartamento específico. “Lo que menos hacen las bandas en compartirse información; al contrario, se pelean entre ellas por quedarse con la zonas”.



Lo cierto es que esta serie de símbolos han sido noticia hasta en otros países. Una de esas habla de robos en Barcelona. Dice la nota periodística que los ladrones las usaban para marcar las casas que eran fáciles de robar, donde había mujeres solas o no existía tanta seguridad. Esta era la labor del delincuente que investigaba a las víctimas y quien marcaba las viviendas para que luego sus ‘colegas’ hicieran lo propio.



Y en el país han sido varias inmobiliarias las encargadas de difundir artículos al respecto, considerándolo un tema de interés para sus clientes.



Ante el revuelo por esta alerta ciudadana, también consultamos a artistas urbanos. Camilo Fidel López, profesor universitario y director de Vértigo Graffiti, explicó que no es la primera vez que los delincuentes usan símbolos en lo urbano para comunicarse. “Lo hacen para que el mensaje solo sea entendido por algún grupo en particular. En la historia del grafiti ha habido cosas buenas y cosas malas, no se puede desconocer”. Agregó que no es descabellado pensar que este tipo de marcas esté siendo usado por delincuentes. “En la calle median toda clase de intereses, por ejemplo, de los artistas, pero también de los delincuentes. Ejemplo de ello son las marcas paramilitares, las de algunas barras de fútbol o las de expendedores de drogas”.



Evite robo en residencias

- Instale cerraduras de buena calidad. en puertas y ventanas.



- Si va a salir, deje su residencia bajo el cuidado o recomendada a una persona de confianza.



- Mantenga una comunicación con familiares y empleados



- Instale sistemas de alarmas (pánico, sensor de movimiento o sonoras), circuito cerrado de TV y haga revisión periódica.



- Contrate los servicios de vigilancia privada con empresas reconocidas.



- No caiga en la rutina, sea precavido; cuando salga o llegue a su casa, observe su entorno.



- No brinde información a personas sospechosas.



- Observe el comportamiento sospechoso de personas, así como la presencia de motos y vehículos, informe inmediatamente a la Policía.



CAROL MALAVER