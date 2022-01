Durante la noche de este domingo, la localidad de Usme comenzó a recuperar el servicio de agua potable. Así lo confirmó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado a través de un comunicado:



"La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informa que

durante este domingo se normalizó la operación de suministro de agua a la

localidad de Usme. A esta hora, tanto las plantas de tratamiento El Dorado y La Regadera como los tanques y redes de la localidad funcionan adecuadamente, lo que permite el suministro de agua en las viviendas".



La EAAB, no obstante, reconoció que en algunos puntos de esta localidad del sur de Bogotá se podría requerir un poco más de tiempo para la normalización del servicio.



Si usted vive en esta localidad y aún no le han restablecido el servicio, puede comunicarse con la Línea 116.

¿Por qué habían cortado el agua?

El viernes 28 de enero, la EAAB informó de una contingencia que se había presentado en las obras para la nueva interconexión de las líneas Regadera- Dorado y Regadera - Laguna, claves para el suministro del servicio en esta localidad.



"Este imprevisto obliga a establecer un esquema de restricción del servicio de agua en la localidad de Usme, que se mantendrá, hasta tanto se logre normalizar las condiciones de operación de las mencionadas líneas de conducción", indicó la EAAB en ese momento.



El primer corte se hizo a las 5 p.m. del viernes y estuvo programado para durar 24 horas. También se tenían previstos cortes alternados el domingo 30 de enero y este lunes 31 de enero.



Afortunadamente, gracias a los trabajos de la EAAB, el servicio comenzó a ser restablecido paulatinamente desde la noche del domingo.



Mientras no hubo agua, cerca de 500.000 habitantes de Usme tuvieron que racionar el agua de sus tanques o salir a buscar suministro con los carrotanques que llegaron a los barrios.

Así se vivió la falta de agua en la mañana del domingo

EL TIEMPO estuvo acompañando la jornada en Usme. En el barrio Monte Blanco verificó cómo, a las 11 a.m., uno de los carrotanques se ubicó cerca a la estación de Policía y cómo, rápidamente, cintos de personas con canecas, ollas, pimpinas y botellas vacías se formaron en hilera con la esperanza de llenar sus recipientes con el agua que un funcionario de bomberos administraba.



“Cada carrotanque tiene capacidad para 3.800 galones de agua, eso quiere decir que podemos ayudar 600 familias por cada turno de suministro. Apenas se acaba, debemos ir a algún hidrante, recargar y volver (...) Así vamos a estar durante todo el día”, le dijo a EL TIEMPO un bombero de la estación de Puente Aranda que apoyaba en la atención de la emergencia.



Las largas filas estaban compuestas por personas de todas las edades. Todo aquel que pudiera cargar por lo menos una botella estaba en la cola y ni el calor asfixiante, o la espera por la recarga, era motivo para perder su turno.



“He realizado tres viajes y en cada uno he llevado dos canecas llenas. (...) El problema es tener que subir la loma, porque vivo bajando la carretera, en Usminia”, dijo Cristian López, quien vive a casi un kilómetro del sitio de abastecimiento.



Milton Barrera, otro residente de la localidad, llegó hasta el punto de abastecimiento de Monte Blanco con su esposa y su hija. “Nos preocupa que el agua no vuelva pronto; hoy, como es domingo, no hay tanto problema, pero el lunes mi hija debe ir al colegio y mi esposa y yo a trabajar”, señaló.



Por fortuna, la situación, para buena parte de los barrios de Usme, ya está bajo control.

