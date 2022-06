Usaquén está buscando darle una nueva destinación al plástico de un solo uso. En vez de dejarlo en un proceso de descomposición que puede durar hasta 500 años, la localidad usará este material como elemento de construcción de infraestructura pública y como un recurso para emprendimientos emergentes. Se trata de ‘Desplacifícate Usaquén’, una política pública de la localidad que comenzó como una iniciativa ciudadana.



Nicolás Gutiérrez, edil de Usaquén por el partido Liberal, ha sido uno de los principales promotores de esta iniciativa, “hay un vacío legal porque no existía una política pública que planteara proyectos y programas de la reutilización y aprovechamiento de materiales como el plástico de un solo uso”. Ahora se ha empezado a cubrir ese vacío porque el aprovechamiento de este material está incluido en el artículo 25 del Plan de desarrollo local de Usaquén para el periodo de 2021 al 2024.



Con esto, la localidad se une a los esfuerzos que desde el Senado se adelantan en la misma materia. El pasado miércoles 1 de junio se aprobó la ley 274 del 2020 con la que se prohíbe de manera nacional la fabricación, exportación, comercialización de un plástico de un solo uso, con algunas excepciones como el plástico que se usa para preservar elementos médicos. Esta ley fue impulsada por senadores como Juan Carlos Losada, del Partido Liberal y Maritza Martínez, del partido de La U.



A diferencia de esta norma nacional, ‘Desplastifícate Usaquén’ no pretende prohibir los plásticos de un solo uso, ni multar a quienes los utilicen sino que busca que se aprovechen estos elementos.



Por eso, una parte importante de esta política pública son los ecobots, los cuales, de acuerdo a su página, son “máquinas en donde cualquier persona puede depositar envases plásticos, botellas llenas de empaques o Tetra Pak, y recibir cupones de descuento en diferentes marcas como recompensa”.



El primer ecobot instalado en el espacio público se encuentra ubicado a la entrada de la Alcaldía Local de Usaquén y hace parte de la prueba piloto de la iniciativa. Gutiérrez afirma que la respuesta de la comunidad frente a la máquina ha sido más que satisfactoria.



El edil añade que “la idea es instalar máquinas inteligentes en puntos críticos y estratégicos de Usaquén para poder hacer recolección de todo el material plástico”. Asimismo, aclara que cada robot tiene una capacidad de albergar 400 botellas que, M y M, la asociación de recicladores más grande de la localidad, se encarga de recoger de manera periódica para llevarlos a la bodega de la localidad.



Ahora, la alcaldía de Usaquén busca invertir unos 120.000.000 de pesos en la comprar su primer ecobot, porque el que tienen ahora es solo un préstamo.



Asimismo, la colaboración ciudadana es primordial para la implementación del proyecto, porque son ellos quienes se encargan de depositar los plásticos de un solo uso en los Ecobots, por eso, el edil afirma que, las labores de pedagogía que ya se están haciendo, tienen que intensificarse.

Lo que viene

Actualmente se encuentran en proceso de logística y en el 2023 iniciará la implementación del proyecto. El plástico que se recoja será reservado para su posterior uso como material de construcción de infraestructura pública y como insumo para diferentes emprendimientos.



La primera prueba del piloto en términos de infraestructura, y que tiene apoyo de la Uaesp, consiste en la elaboración de lajas de madera plástica para hacer bancas en los parques de Usaquén, después se tiene proyectado elaborar postes de energía y pavimentar calles con plástico reciclado. A largo plazo, “el objetivo es empezar a hacer bloques de construcción de plástico reciclado”, asegura Nicolás.



En cuanto al emprendimiento, la estrategia se dirigirá a madres cabeza de familia, población migrante y jóvenes sin oportunidades, quienes serán capacitados por profesores del Sena para que usen el plástico como materia prima para la elaboración de sus empresas. Esta parte del proyecto tiene apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Cámara de Comercio para que las personas puedan construir pymes a partir de este material.



“Por supuesto el objetivo siguiente es que el piloto salga muy bien y que una vez este proyecto esté montado y trabajando en Usaquén, podamos llevarlo a las otras 20 localidades de Bogotá y en un futuro se vuelva una política nacional”, afirma Gutiérrez.



El edil asegura que este proyecto cuenta con el apoyo de la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Hábitat, la Alcaldía mayor y la Uaesp. Juntos están construyendo en el barrio la Alquería, una planta de tratamiento y aprovechamiento del plástico de un solo uso a la que llegarán todo lo que se recoja de ese material en Bogotá.



