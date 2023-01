En las montañas nororientales de Bogotá se ve una mariposa multicolor que guarda una particular tristeza desde hace un año. En medio de sus calles empinadas y murales decorados por grafitis, la comunidad del sector de Santa Cecilia se encuentra desolada porque la cuadra pavimentada que añoraron durante años, ahora amenaza con tumbarles 18 casas.



Una de ellas es la vivienda de Julio Morales y Francisneth Ocampo, dos esposos que junto a sus tres hijos y la familia de su cuñada, tuvieron que evacuar ayer su hogar por riesgo inminente de remoción en masa, según el Idiger.



Su casa, de dos pisos y fachada roja, es la más afectada en esta zona localizada en la reserva de La Mariposa. Ha soportado los múltiples deslizamientos de las últimas semanas que han desgarrado parte de la montaña, pero ya presenta varias grietas.



Deslizamiento en Santa Cecilia, Usaquén Foto: Kevin Stiven Ramírez Quintero

“¿Uno cómo duerme con esa zozobra y ese crujir de la tierra? El martes llovió y se llevó el poste de la luz, antes no nos fuimos al abismo”, dice Ocampo con el dolor de tener que sacar sus pertenencias y salir de su casa, que tanto le costó construir, sin saber si podrá volver, pues teme que se desplome. Dice que estas viviendas, ubicadas en la carrera 2 A # 162 A, no se tratan de predios en invasión, pues tienen escrituras, pagan servicios y cuentan con todos los documentos en regla.

Al seguir caminando por la cuadra, entre tubos de agua potable en el suelo, se aprecia que el terreno es inestable. Los andenes de las coloridas casas han sido movidos por la montaña que ha ido deslizando por la construcción realizada hace apenas dos años, contratada por la Secretaría de Hábitat, según señala el líder y vocero de la comunidad Luis Perilla. “Era una tragedia anunciada. Dos años antes, después de terminada la vía, se le dijo al constructor que esto podía pasar y hoy lo estamos evidenciando”, aseguró Perilla.

Al final de la calle se encuentra lo que era el mirador, que ya se desplomó hacía el abismo. El muro de contención, construido artesanalmente hace más de 30 años por la comunidad, también colapsado. Solo hay plásticos que cubren la zona.

Deslizamiento en Santa Cecilia, Usaquén Foto: Kevin Ramírez

Los vecinos de las 18 viviendas en riesgo, donde residente 23 familias, como lo reveló EL TIEMPO, están sentados en las puertas y dialogan con algunos miembros de las autoridades que han llegado hasta el lugar. En su mirada se les nota la angustia de no saber qué hacer.



Perilla le dijo a EL TIEMPO que los problemas pueden deberse a la forma cómo instalaron una tubería a través del muro para conducir las aguas lluvias del sector hasta una quebrada. Sin embargo, las aguas habrían quedado represadas en la montaña y los deslizamientos empezaron a ocurrir debido a la temporada invernal de los dos últimos años.

Aún más grave es que no saben dónde se está filtrando el agua. Solo saben que corre por una caja de inspección que termina en el cerro. Por su parte, el Idiger y la Secretaría de Hábitat, en comunicados conjuntos, ha indicado que la posible causa del deslizamiento es la construcción de una placa de concreto a un costado de la vía.



En esa placa (de unos 4 m2 y unos 11 cms de grosor) un particular montó una venta de comidas. Dicha placa fue demolida por el Ejército el jueves en la mañana. “Particulares construyeron una extensión en el costado sur de la vía que posiblemente está generando afectaciones sobre la vía construida. Esta construcción se hizo sin estudios ni diseños y puede generar una carga adicional en esta zona”, indicó la secretaria de Hábitat, Nadya Milena Rangel.

Operarios del Acueducto de Bogotá hicieron presencia en la tarde de ayer. Estaban estudian el alcantarillado. Foto: Kevín Ramírez / El Tiempo.

El Idiger, además, recomendó la evacuación de 18 casas y les ofrece a las familias que accedan a la evacuación ayudas pecuniarias por 700.000 pesos hasta por 3 meses, que corresponden a un arrendamiento transitorio.



Sin embargo, residentes como Carmen Castellanos se niegan al salir y cuestionan dónde pueden conseguir un arriendo por ese valor, sin contar alimentos ni servicios.



“Después de que uno salga, olvídese que vuelve a su casa. Nosotros no salimos. Es muy duro esto. Es el esfuerzo, el hambre y los sacrificios de toda una vida”, señala Castellanos, quien no puede creer que de la noche a la mañana llegó este desastre y le quita la tranquila y a sus vecinos, quienes son como parte de su familia.

Deslizamiento en Santa Cecilia, Usaquén Foto: Kevin Ramírez

Ocampo comenta que luego de la noche del martes pasado, cuando la fuerte lluvia empeoró la situación, la misma comunidad fue la que se dio la mano.



“¡Salgan, salgan, salgan!. Caminen para las casas que menos riesgo tienen”, les decía Castellanos a los Morales Ocampo, quienes se alojaron con sus pertenencias en las casas vecinas. “Esto no es una cuestión de una familia, sino de todos en familia”, asegura Carmen.



También agregan que esto no solo representa un riesgo para ellos, sino para las viviendas de las cuadras que están más abajo, debido a que de continuar el desprendimiento de la montaña se llevaría todo el barrio. Hay que tener en cuenta que en el lugar se encuentran geriátricos, jardines, tiendas y viviendas con algunos adultos mayores con limitaciones para desplazarse.



El sector de Santa Cecilia pide ayuda. Sus habitantes nunca imaginaron que lo que tanto esperaron, los terminó perjudicando. No quieren ser abandonados y mucho menos parte de un desastre. La mariposa de los cerros nororientales hoy sufre una amenaza que por ahora deja con dolor y sufrimiento a 23 familias que han tenido que esforzarse durante toda una vida para conseguir el hogar que hoy parece escapárseles.

KEVIN STIVEN RAMÍREZ QUINTERO

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

