Estudiantes de la U. Distrital bloquean varias vías

Desde las primeras horas de la tarde se han presentado disturbios en varios puntos de Chapinero y Teusaquillo, por cuenta de estudiantes de la Universidad Distrital que adelantaban una protesta y pretendieron obstruir algunas vías.

A la altura de la avenida Circunvalar con calle 30, el paso de vehículos se encuentra suspendido, tras los choques que han protagonizado encapuchados, contra miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad). En el lugar hacen presencia gestores de convivencia del Distrito, para tratar de poner orden a la situación.

A la altura de la Universidad Javeriana, carrera séptima con calle 40, también hubo interrupción del tráfico por la obstrucción realizada por un grupo de estudiantes.



"Me tocó bajarme, pasar la Javeriana y caminar hasta la 45, donde los buses que desviaron volvieron a su recorrido. No se qué habrá pasado después, no eran muchos estudiantes pero se pararon a lo ancho de la vía", relató una afectada.



Las autoridades también se desplazaron hasta el sitio y retomaron el control de la zona.



Noticia en desarrollo...



BOGOTÁ