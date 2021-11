Un universitario es la quinta víctima de ataque con ácido en Bogotá

Un nuevo caso de ataque con ácido en Bogotá se dio a conocer. Se trata de un joven universitario a quien le archivaron la investigación por falta de pruebas e imposibilidad de encontrar al atacante. Esto pasó ocho días después de poner el denuncio.



El pasado 6 de noviembre, el joven se movilizaba por la avenida Caracas en su moto cuando sintió que le lanzaron un líquido para robarlo en el semáforo de la calle 58. “Eran dos travestis y apenas me atacaron sentí que me quemaba y me estrellé”.

A pesar de terminar con fuertes golpes, el joven fue valorado en el lugar y luego se fue a su casa, pero el dolor era tan insoportable en sus ojos que tuvo que acudir a un centro médico. "Me fui para la clínica Santa Fe y luego a la Barraquer, donde me intervinieron los ojos, me hicieron lavados y limpiezas".



Según el reporte médico este joven sufrió afectaciones considerables en sus córneas sin quemaduras externas en su piel. Ahora se recupera satisfactoriamente, pero su testimonio da cuenta de que hay más víctimas de las mismas personas o de esta misma modalidad que ha lisiado a varias personas en el mismo sector de Bogotá.

