Campus Jóvenes a la U 2022 se llevó a cabo el sábado pasado, de 8 a. m. a 4 p. m., en la plaza de los Artesanos, y allí participaron más de 9.000 jóvenes. En el evento estuvieron presentes la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; la secretaria de Educación del Distrito, Edna Bonilla; el director general de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), Germán Barragán; Sandra Hinestroza, directora general de HP Colombia, y personas que ya han sido beneficiarias del programa.



(Le recomendamos: Más mujeres al volante de TransMilenio, ¿por qué es tan importante?)

En este evento, los asistentes pudieron acceder a información sobre la oferta de carreras universitarias en 43 instituciones de educación superior de Bogotá-Región aliadas a este programa, así como de otras modalidades de acceso a la educación posmedia.



Asimismo, les brindaron información para que accedan a este programa que financiará estudios técnicos y superiores. Además, realizaron el conversatorio ‘Jóvenes con presente y futuro’ con beneficiarios de Jóvenes a la U, que relataron su experiencia.



(Lea: Vía férrea Facatativá-La Mesa, ¿en riesgo por nuevas ciclorrutas?)



“Cuando salí del colegio no sabía que estudiar, luego al ingresar a trabajar me di cuenta de la importancia de prepararme académicamente, busqué en la página de la alcaldía y me inscribí en Reto a la U, no salí beneficiario en esa ocasión, en la segunda convocatoria me volví a presentar e ingresé al programa”, contó Esteban Reina, beneficiario del programa.



A su vez, Brayant Zamora, también beneficiario del programa, dijo en medio del conversatorio: “Yo me inscribí a última hora porque me enteré de Jóvenes a la U por unos amigos. Ustedes tendrán acompañamiento, les invito a que se presenten, se preparen y entre todos también aportemos a construir una mejor ciudad”.



(Le puede interesar: La guerra perdida contra rumbeaderos que operan como sindicatos y clubes)

Facebook Twitter Linkedin

Más de 9.000 jóvenes en busca de una oportunidad para acceder a la educación superior. Foto: Secretaría de Educación

En medio del evento, la alcaldesa Claudia López agradeció a la ciudadanía por su compromiso y cultura tributaria, que le permiten a la administración llevar a cabo este tipo de programas, también al Concejo de Bogotá por la aprobación del cupo de endeudamiento con el que se tendrán recursos para más becas.



“Jóvenes a la U le ofrece a cualquier joven, hombre o mujer de Bogotá, menor de 28 años, una carrera completamente financiada y gratuita, con beca, un salario de sostenimiento al semestre y apoyos que les ofrecen las universidades para que no deserten. Los jóvenes que se benefician con este programa se comprometen a hacer una pasantía social, a devolverle a la ciudad que ha creído en ellos, que ha invertido en ellos, parte de su conocimiento”, explicó López.



(Además: Capturan a pedófilo que obligaba a niña a hacer videos pornográficos)



Por su parte, Edna Bonilla, secretaria de Educación, dijo: “Hoy las y los jóvenes están ansiosos de conocer más de este maravilloso programa que creamos con la alcaldesa Claudia López. Esperamos beneficiar a más de 5.000 chicos y chicas que quieren estudiar”.

#JóvenesALaU ya le ha cambiado la vida a 9.507 bachilleres que aplicaron a las anteriores convocatorias, una de ellas es Laura Daniela que estudia Ingeniería Industrial. Siempre creyó que lo podría lograr a pesar de las dificultades y hoy lo está haciendo. pic.twitter.com/llVXvDcn67 — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) June 11, 2022

Cabe recordar que Jóvenes a la U es un programa de acceso y permanencia en la educación superior, en el que Atenea, los Fondos de Desarrollo Local y las instituciones de educación superior realizan los aportes necesarios para cubrir el 100 por ciento de la matrícula de los beneficiarios en los programas en los que fueron admitidos de las 43 instituciones de educación superior públicas y privadas aliadas.



Los estudiantes menores de 28 años que cumplan los requisitos de la convocatoria y resulten seleccionados recibirán el 100 por ciento del valor de la matrícula del programa de educación superior seleccionado y apoyos económicos.



Este programa da prioridad a poblaciones en condición de vulnerabilidad o de especial protección constitucional, tales como mujeres, población con discapacidad, comunidades étnicas, población víctima del conflicto armado, víctimas de violencia, entre otras.



Las personas interesadas en inscribirse a este programa pueden hacerlo hasta el 20 de junio ingresando a www.educacionbogota.edu.co y www.agenciaatenea.gov.co.



REDACCIÓN BOGOTÁ

Más noticias de Bogotá

- Los servicios que ofrece el primer parqueadero rosa de la ciudad



- Recuperan seis motos eléctricas robadas en Fontibón



- ¿Quién controla los panales de abejas que aparecen en mobiliario público?