Dos patrulleros resultaron heridos tras los fuertes enfrentamientos con encapuchados que se presentaron a las afueras de la Universidad Nacional en la tarde de este jueves. La rectora de la institución, Dolly Montoya Castaño, se pronunció al respecto.



"Queremos informar que nuevamente nuestra Universidad Nacional de Colombia ha sido víctima de la guerra. Un grupo de encapuchados entró a las 10 de la mañana a nuestro campus, armado y cuando captamos el movimiento extraño de la universidad dimos orden de desalojo para proteger a nuestra comunidad universitaria", aseguró Montoya.



La funcionaria indicó que lamenta que dos uniformados, John Rodríguez y José Herrera, resultaran heridos, y agregó que tres trabajadores de la universidad también están lesionados por el fuerte choque que se presentó.



"Tenemos que informar, que repasar, que nuestra universidad no es un campo de guerra. Siempre hemos abogado por la paz, no hemos llamado a la Policía, nosotros estamos por principio convencidos de que la solución de la guerra no se da con la misma guerra", añadió la rectora.



Castaño resaltó que las puertas del campus de la Universidad Nacional se mantienen abiertas para todas las ideologías, y que las instituciones educativas están para "construir sobre lo construido" y ser "agentes de cambio campus de paz ajenos a la guerra".

#SomosCampusDePaz Todos juntos y en comunidad debemos enfocar nuestros esfuerzos para pronunciarnos por la NO violencia, para que así encontremos paz y equidad #UnaSolaVozContraLaViolencia | #SomosUNAL pic.twitter.com/nXH2wUvZZK — Universidad Nacional de Colombia (@UNALOficial) June 9, 2023

Millonaria recompensa

el director de la Policía Mayor General, William Salamanca, anunció que las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien dé información acerca de los responsables de herir con explosivos a los patrulleros.

Enfrentamientos en la Universidad Nacional. Foto: Cesar Melgarejo / EL TIEMPO

De igual forma, ante la petición de la alcaldesa Claudia López de ingresar a las instalaciones de la institución educativa con el fin de detener la violencia, el director de la Policía pidió prudencia en el caso.

"Para un procedimiento de estos hay que ser muy serenos y muy prudentes (...) Dispuse que la misma General de Bogotá hablara con las directivas y ya están en contacto", añadió en una declaración a los medios.

Con respecto a la salud de los patrulleros, las autoridades señalaron que John Rodríguez, quien recibió el impacto de una papa bomba, se encuentra en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI); sin embargo, está estable y recuperándose.

Por otro lado, José Herrera resultó herido por esquirlas de artefactos explosivos, según información brindada por la Personería de Bogotá. No obstante, las heridas que recibió son leves.

