La discusión alrededor de la autonomía de las universidades públicas se volvió foco de atención cuando la alcaldesa Claudia López le pidió públicamente al director de la Policía que, de común acuerdo con la rectoría de la Universidad Nacional, ingresaran a las instalaciones del campus para, según expresó, "detener a criminales que ya atentaron contra la vida de un policía, y si los dejan seguir actuando impunemente pueden atentar contra más ciudadanos".

(Lea también: Música, trago, drogas y denuncias por violencia sexual: los ‘juernes’ en la U. Nacional)

La petición la sugirió después de que dos policías miembros de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), antiguo Esmad, resultaran heridos en medio del enfrentamiento con encapuchados, que ocurrió sobre las 11 a. m. del jueves 8 de junio, en la entrada de la Universidad Nacional sobre la calle 26. Uno de los patrulleros, Jhon Rodríguez, se encuentra en coma inducido en el Hospital de la Policía.



Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional, se pronunció al respecto lamentando los hechos ocurridos y mostrando su solidaridad por los dos policías heridos y cinco trabajadores con lesiones leves.



"La Universidad Nacional ha sido víctima de la guerra, un grupo de encapuchados entró armado y cuando captamos el movimiento extraño dimos orden de desalojo", expresó.



No obstante, la petición de Claudia López a la Policía no fue muy bien acogida por algunos estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria.

(Le puede interesar: Día clave para candidatos de los 'verdes': ¿quién puede suceder a Claudia López?).

La autonomía no es extraterritorialidad, pueden ocurrir hechos que tiene que resolver la Policía y no los gobiernos universitarios. FACEBOOK

TWITTER

De hecho, las instituciones de educación superior siempre han apelado a que las decisiones de ese talante son objeto del cuerpo directivo de la universidad. De lo contrario, según dice el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Alejandro Álvarez, se estaría violando la autonomía universitaria.



Este principio de autonomía está consagrado en el artículo 69 de la Constitución Política, en el que se indica no solo la garantía de ella, sino que "las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley".



Para Álvarez, la autonomía universitaria implica el manejo del orden público, que debe ser controlado en el exterior de la universidad, pero dentro del campus es el gobierno universitario el que debe velar por la convivencia.



En esto coincide la rectora Montoya, quien agregó en sus declaraciones que la universidad "no es un campo de guerra" y que, por ello, no han llamado a la Policía, pues "la solución de la guerra no se da con la misma guerra".



Sin embargo, para expertos consultados por EL TIEMPO, el concepto de autonomía universitaria no implica que las autoridades no puedan entrar a las instituciones de educación superior.



"La autonomía universitaria no es extraterritorialidad, pueden ocurrir hechos que no tienen por qué resolver los gobiernos universitarios, sino que tiene que hacerlo la Policía", explica Francisco Cajiao, experto en educación y exrector de dos universidades públicas de Bogotá.

Facebook Twitter Linkedin

Los fuertes disturbios en la Universidad Nacional este jueves. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

El secretario de Gobierno, Felipe Jiménez, dijo que la petición no era que la Policía entrara como un batallón, sino que se permitan acciones para capturar a los "bandidos" y añadió que la autonomía no puede ser ilimitada, y menos cuando se presentan casos de violencia como el del pasado jueves.



Aun así, tanto Cajiao como el experto en seguridad Juan Sebastián Jiménez coinciden en que la acción policial tiene que darse de forma concertada con las directivas de cada universidad.



Al respecto, Sara Jiménez, representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario de la Nacional, afirmó que pese a su rechazo a los actos violentos, incluyendo los enfrentamientos con la Fuerza Pública, "a lo largo de la historia, hemos sido testigos de lamentables incidentes durante la intervención policial en nuestras instalaciones, no lo debemos ignorar".

(Puede leer: Crecen quejas en Sabana Centro por el servicio de salud: ¿qué responde la Gobernación?).

Un debate viejo

Hay un vacío, más que jurídico, práctico. Existe autonomía, pero si se requiere una acción policial, no hay solución FACEBOOK

TWITTER

La manifestación del jueves pasado conmemoraba el Día del Estudiante Caído, cuando se recuerda a los que han sido asesinados. Según información del colectivo Hilando Memoria, de la Nacional, el 8 de junio de 1954 estudiantes protestaban en memoria del asesinato de Gonzalo Bravo, quien murió en 1929 cuando se manifestaba contra la masacre de las bananeras.



En medio de confrontaciones, la Policía había rodeado el campus y hubo disparos hacia las instalaciones, lo que resultó en la muerte de Uriel Gutiérrez, un joven estudiante.



Pero es que, dice Cajiao, quienes protagonizan estos hechos de violencia no son universitarios, son personas que usan la universidad justamente porque saben que ahí están libres de que las capturen.



Agrega que la razón por la que las universidades públicas, que deberían ser campus abiertos, tienen rejas es porque “en los años 70 se instalaron para proteger a la ciudadanía de las acciones violentas que ocurrían en la universidad”.

Facebook Twitter Linkedin

Policías heridos y la autonomía de la universidad se ve cuestionada. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO / Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Expertos y directivos coinciden en que las universidades no tienen las herramientas para controlar que entren personas ajenas a sus instalaciones. "Hay un vacío, más que jurídico, práctico. Existe autonomía, pero si se requiere una acción policial, no hay solución", explica Juan Sebastián Jiménez.



La última ocasión en que se realizó una intervención de las autoridades fue en noviembre de 2012, cuando más de 500 uniformados, con tanquetas y patrullas antiexplosivos, se tomaron la Nacional.

(Entérese: ¿Qué pasó con el campus de la Universidad Pedagógica que 'quedó en el aire'?)

Llamado al Gobierno

Estaban reclutando jóvenes y planeando acciones violentas en la capital del país FACEBOOK

TWITTER

Después de visitar al patrullero herido, ayer en horas de la mañana, Claudia López dijo que la Universidad Nacional es víctima de grupos armados criminales que ingresan a la fuerza a las instalaciones con armas y explosivos, y le solicitó al Gobierno que tomara cartas en el asunto para evitar la infiltración de estos grupos a las universidades.



Álvarez se unió al llamado de la alcaldesa y afirmó que "desde la mesa SUE (Sistema Universitario Estatal) de gobernabilidad y paz estamos buscando que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en el marco de esa propuesta de 'paz total', incluya en su agenda el tema de las universidades públicas".



La mandataria agregó que desde el pasado 6 de febrero, en un consejo de seguridad con el Presidente, el ministro de Defensa, el Comisionado de Paz y la cúpula de las Fuerzas Militares, había puesto en evidencia que las disidencias de las Farc "estaban reclutando jóvenes y planeando acciones violentas en la capital del país".

Paula Valentina Rodríguez Mora

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

@paulaa.varm

Más noticias de Bogotá