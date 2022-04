Según informó a través de un comunicado la Universidad Nacional instalará cinco refugios de madera para muerciélagos a lo largo del parque El Virrey que se extiende desde la Autopista Norte hasta la carrera Séptima, a la altura de la calle 88.

Este proyecto, liderado por la profesora Yaneth Muñoz Saba, del Instituto de Ciencias Naturales (ICN) de la UNAL, busca ofrecerles a los murciélagos un lugar seguro donde guarecerse, ya que la falta de arborización y las edificaciones que sobrepasan los 30 metros en Bogotá los han ido desplazando de su hábitat natural. A ello se suma que en la ciudad no se respetan las rondas de las fuentes hídricas.



Explicaron que su propósito es atraer a esta especie de frugívoros e insectívoros, los cuales cumplen un papel ecológico como polinizadores, dispersores de semillas y controladores de plagas.

Añadieron en el comunicado que se trata de cajones de 70 centímetros de ancho por un metro de alto y 30 centímetros de espesor, los cuales conservan el calor, son oscuros y tienen entradas por la base; se construyeron con pino y sapán, dos tipos de madera resistentes a la intemperie, ya que los refugios se colocarán en los árboles.



Ya se realizó un prototipo y un piloto de instalación en el campus donde se monitorearán tanto el modelo creado como la presencia de esta fauna y el uso que les den a dichos objetos.



Los refugios, tres para murciélagos frugívoros y dos para insectívoros, fueron contratados por la Empresa de Acueducto de Bogotá, según indicó Sebastián Ramos, funcionario de esta entidad y quien estuvo presente en la instalación del primer refugio.



La docente recordó que este proyecto es fruto de un estudio sobre murciélagos adelantado por el ICN, que concluyó el año pasado con la obra Murciélagos del Parque El Virrey, Bogotá: Guía de campo no. 27, centrada en estos mamíferos, de los cuales se han identificado 207 especies en Colombia, 25 de ellos en la capital del país y 5 en El Virrey. “Ha sido complejo, porque tenemos experiencia en refugios instalados en zonas rurales, pero en la ciudad es muy diferente, por eso realizamos un ensayo para dimensionar el peso de los objetos y la forma de ajuste, de manera que no afecten a los árboles”, detalla la profesora Muñoz.



Después de monitorear el refugio piloto de la UNAL , cuyo campus actúa como conector entre los cerros Orientales, el Jardín Botánico y los humedales, se instalarán los cinco albergues previstos para el corredor ecológico de El Virrey, es decir que el piloto no forma parte de estos.



La propuesta de la profesora Muñoz es que algunos estudiantes adelanten sus trabajos de grado sobre el monitoreo de estos refugios, para evaluar su impacto y determinar la población de murciélagos presente en dicho sector de Bogotá.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

