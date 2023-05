Todos los jueves, entre las 3 y las 4 de la tarde, decenas de estudiantes de la Universidad Nacional de Bogotá se reúnen en el 'Jardín de Freud' para charlar y pasar el rato.



Al mismo tiempo que hay presentaciones culturales y artísticas, así como actividades deportivas, se presentan casos de consumo de alcohol, drogas e, incluso, se han denunciado hechos de violencia sexual.



Esto ha llevado a que en esas tardes la universidad disponga de sus equipos médicos cerca de la zona, ubicada frente a la facultad de Ciencias Humanas y entre las de Enfermería, Sociología y de Derecho, para atender casos de excesos y, si es necesario, trasladar pacientes a hospitales.



En estos encuentros, que son promovidos por los estudiantes y que se normalizaron después de la pandemia, no solo participan personas vinculadas a la institución, sino externas.

Por ello, las directivas de la Universidad Nacional —una de las instituciones más prestigiosas del país y la región por su excelencia académica— empezaron a restringir el ingreso al campus después de las 5 de la tarde para quienes no pertenecen a la comunidad educativa y ordenaron requisas exhaustivas a los morrales esos días.



El estudiante Felipe López dice que al regresar a la presencialidad "fue como si se hubiera roto el muro de una represa: la gente se descontroló".



Una noche de jueves, López se había quedado estudiando hasta tarde y cuenta que cuando salió, sobre las 8, se fijó en que había gente tirada en el suelo. "Esa gente estaba siendo atendida al lado de la ambulancia. Después se comentó que habían quedado inconscientes por consumir licor adulterado y, al parecer, diferentes sustancias".

Facebook Twitter Linkedin

Escultura ubicada en el Jardín de Freud Foto: Archivo particular

"Vi a algunas personas desnudas sobre la estatua de Freud, bailando y saltando", cuenta Ángela Quintero sobre la primera vez que asistió a este encuentro en 2022. Ese 'juernes', Ángela también se percató de que había hombres con máscaras que estaban boxeando y, según cree, "se encontraban drogados". Recuerda que ese día hubo además una "besatón".



Luego de los dos primeros jueves del semestre en el que se reactivaron las clases presenciales (2022-1), la universidad anunció medidas para prevenir lo que había sucedido.



Según informó en el comunicado 001 de 2022, alrededor de 5.000 personas hicieron parte del primer encuentro del año, algunas se intoxicaron, se reportaron ‘piques ilegales’ de motos y carros y fueron decomisadas 199 unidades de bebidas alcohólicas.



Dentro de las estrategias pos-pandemia de la institución, y en la misma línea de reducir los problemas de salud de la comunidad, se creó el programa ‘Vitalízate’, en el que se busca impulsar actividades de recreación y cultura en ambientes sanos.



"Intentamos reforzar la iniciativa los jueves. Ofrecemos, entre muchas otras cosas, sesiones de salsa, conciertos, jornadas deportivas y torneos de ajedrez", expresa José Manuel Peña, vicerrector de la sede Bogotá.



EL TIEMPO consultó a docentes de la institución que corroboraron los hechos y aseguraron que, a pesar del esfuerzo, la falta de recursos en la universidad pública impide brindar mejores condiciones de bienestar a los estudiantes.



Además, este no es un fenómeno que solo suceda en la Universidad Nacional, pues también se da en otras instituciones de educación superior del país.

Venta de drogas

Los docentes también expresaron su preocupación porque los 'jueves de Freud' se han vuelto foco de ventas ambulantes y de sustancias psicoactivas. “Aunque es un tema de años atrás, ahora existe una emergencia. Esto refleja la condición de pobreza que viven muchos de nuestros alumnos”, menciona un docente que pidió no ser citado.



Para algunos profesores, lo que sucede los jueves es el reflejo del sentir de la juventud, pues “hay una sensación de desesperanza en muchos".



El vicerrector confirmó el abuso con sustancias que se da dentro de la universidad y dijo que, aunque no es algo que pase cada ocho días, sí suelen presentarse “un par de casos” de intoxicación que son atendidos. "Cada jueves, el personal de seguridad revisa a quienes entran para evitar el ingreso de cualquier sustancia que pueda poner en riesgo la vida de los estudiantes", insiste Peña.



Ángela, alumna de la Nacional, considera que uno de los problemas con los ‘juernes de Freud’ es que, como ingresan muchas personas de afuera, se crea un ambiente propicio para los ‘tropeles’ (pedreas desde el campus hacia la calle) y para el consumo de sustancias. Coincidencialmente, como lo indica la joven, se ha vuelto también frecuente que en las tardes de los jueves se presentan protestas.



Al respecto, Peña reconoce que en los ‘jueves de Freud’ también se suelen presentar manifestaciones, pero que estas no necesariamente están relacionadas con la actividad. Con dicha posición coincide una docente consultada por este diario.

Jóvenes en la Universidad Nacional.

Jóvenes en la Universidad Nacional. Foto: Archivo particular

Lo cierto es que se han tomado decisiones para evitar que las jornadas de esparcimiento y artísticas se desborden. "Últimamente, los jueves evacuan la universidad. Suena la alarma, ya sea por las protestas o porque hay casos muy graves de venta de drogas", dice un estudiante.



No obstante, el vicerrector manifiesta que aunque han tratado de controlar el ingreso de personas externas, se enfrentan a una dificultad y es la amplia oferta de actividades culturales para todo público que tiene esta institución. Un ejemplo de ello es el Auditorio León de Greiff, casa de la Filarmónica de Bogotá.



Además, en alianza con el Idrd, la Unal tiene diferentes estrategias, como ‘Bogotá Pedalea’, para impulsar el uso de la bicicleta, entre otras actividades cuyo propósito es crear consciencia alrededor de los riesgos del consumo de sustancias.

Los 'jueves de Freud' vienen de otro fenómeno: El Aquelarre, un espacio parecido que se hacía cada viernes. Ese día la gente se tomaba el campus y hacía una fiesta en la zona conocida como 'La Playita', que queda entre la plaza Che, la facultad de Medicina, Ingeniería y Química.



Desde hace aproximadamente 10 años, la universidad tomó medidas para evitar este evento. Una de ellas fue suspender las clases los viernes en horas de la tarde. Este año, como explica Peña, el Concejo de Bogotá recomendó eliminar esa restricción. "A partir de esto, hemos trabajado más en la prevención y en la educación".

Violencia de género

En octubre de 2022, el colectivo 'Mesa Feminista la Ramona' hizo pública una denuncia de violencia sexual que, según se lee en un comunicado, habría ocurrido un 'jueves de Freud'.



Días después, en un comunicado también describieron la respuesta que obtuvieron de la universidad al buscar su apoyo. Según ellas, la institución les respondió que "por el momento no contaban con acompañamiento de psicólogas en la sede".

Sobre esto, la Corte Constitucional ya se había manifestado en febrero de 2022, por medio de la sentencia T-61, en la que le pedía a la Universidad Nacional mejorar el retraso en la atención de denuncias de acoso sexual y violencia de género.

HOY | Intervención política en el Jardín de Freyja (antiguo Freud) contra las violencias basadas en género perpetradas. Aquí cada jueves abusan y acosan a compañeras: “¡pero que siga la farra!”. Todo el jardín fue acordonado hasta que se pueda garantizar un campus libre y seguro. pic.twitter.com/wlOAcsuhTi — Valentina Andrade. (@ValenVolandoVa) October 21, 2022

En este contexto, diferentes colectivos feministas se concentraron en el Jardín de Freud para manifestar su rechazo a los casos de violencia y una supuesta falta de medidas.



Después de este plantón, la universidad se sumó al rechazo contra esos hechos y el Comité de Asuntos de Género, en un comunicado, anunció que se iban a mejorar los canales de atención y que sería revisado el procedimiento que tuvo dicha denuncia.

Paula Valentina Rodríguez

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

