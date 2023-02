Frente a la multitud que se concentró en la tarde del martes pasado, en la plaza de Armas de la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro anunció la apertura de facultades de medicina en Bosa y Ciudad Bolívar. Dijo que estas se financiarán con recursos del presupuesto nacional y del sistema contributivo de salud.

Esta es una idea que viene abriéndose paso en la actual administración distrital. De hecho, en varias intervenciones, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha expresado la intención de que el Distrito tenga una facultad de ciencias de la salud.



Una de esas ocasiones tuvo lugar en febrero de 2021, antes de la reunión del Consejo Superior Universitario (CSU), donde se revisó el avance del proyecto. "Vamos por buen camino para la creación de la facultad de ciencias de la salud", dijo López al indicar la necesidad de crear una mesa técnica el entre Distrito y la universidad a fin de que "nos aterrice números, modelos financieros, fuentes y que nos la proyecte en años".



En la localidad de Ciudad Bolívar, esa alma mater no proyecta otra facultad. Allí, ya cuenta con la sede del Ensueño, donde funciona la Facultad Tecnológica, y espera inaugurar en marzo su ampliación.



La idea de que el Distrito Capital tenga una facultad de ciencias de la salud no es nueva. Desde que Petro fue alcalde de la ciudad se viene hablando del tema. En ese momento se planteó como parte del proyecto de recuperación del hospital San Juan de Dios. Hoy, todo indica que ya no será allí, pero sí en la localidad de Bosa.



Universidad Distrital Francisco José de Caldas

El proyecto de la facultad, según lo estableció EL TIEMPO, ha avanzado en la administración de Claudia López y en los próximos días se espera que el Consejo Superior, que preside López, lo autorice. En efecto, ya cuenta con concepto favorable de la Oficina Asesora de Planeación y Control de la Universidad Distrital.



Incluso está definido que la sede será en Bosa Porvenir, donde la Distrital tiene los programas de Medioambiente, Comunicación y Periodismo y Gestión Documental y Archivística.



Y si bien se proyecta que tendrá tres programas académicos, hasta ahora lo que se busca es que arranque con el de Enfermería. Los otros dos, según una fuente cercana al proceso, todavía no están definidos, pero se cree debe ser el de Medicina, que también debe cumplir un exigente proceso y demandará mayores recursos para su operación.

El objetivo es que la facultad de ciencias de la salud entre en funcionamiento en el primer semestre de 2024, con un costo cercano a los 1.000 millones de pesos anuales (en gastos de personal). La nueva facultad contará con sede propia, la cual estaría en Bosa Porvenir.



El costo de construcción de dicha sede, de acuerdo con el proyecto conocido por este diario, se estima en alrededor de 201.000 millones de pesos, incluidos los diseños (7.847 millones de pesos), la construcción (177.019 millones de pesos) y la dotación (15.866 millones de pesos). La obra deberá estar terminada en 2028, es decir, en seis años.



La creación de la facultad de ciencias de la salud se encuentra sustentada en las funciones misionales de la de la universidad y en la necesidad de formar talento humano.



Según un informe de 2017 de la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), Colombia se ubica en los últimos puestos en número de médicos y enfermeros por persona, con 1,8 médicos por cada 1.000 personas y 1,1 enfermeros por cada 1.000 habitantes. También hace parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



