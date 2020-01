Nuevo calendario académico en la Universidad Distrital

Desde octubre del año pasado estudiantes de la Universidad Distrital entraron en paro por los hechos de corrupción en la institución. El último semestre académico del 2018 no pudo ser completado y directivas también hicieron un llamado a los universitarios para que vuelvan a las aulas.

Pese a la propuesta, los estudiantes aún no definen si regresan a las clases; con asamblea, esperan participar de las decisiones que se toman en la universidad, no obstante las directivas aseguran que faltan aspectos por definir.



El rector confirmó que de no retomar las clases, los semestres académicos del 2020 se verán afectados.



El 16 de Enero habrá reunión del concejo superior de la universidad y allá estará la alcaldesa Claudia López.



CITYNOTICIAS