La Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Concejo de Bogotá aprobó por mayoría –10 votos a favor y 3 en contra– el proyecto de acuerdo presentado por la administración de Claudia López, que pide autorizar un cupo de endeudamiento para la ciudad por 11,7 billones de pesos.



Aunque inicialmente se habló de un monto de 5,8 billones de pesos, en las ponencias positivas con modificaciones se solicitó que a ese cupo adicional se sumaran los dineros aún no ejecutados ni comprometidos del anterior cupo que quedaba. Esto es casi el equivalente al presupuesto 2022 de Medellín (6,5 billones) o 3,4 veces el de Bucaramanga (1,7 billones).



Como ya había explicado la alcaldesa de Bogotá, este cupo se invertiría en tres áreas claves: 2,5 billones en educación; 0,54, en el Sistema Distrital de Cuidado, y 2,8, en la segunda línea del metro.



“Bogotá va a poder construir la segunda línea, la primera línea subterránea de su metro subterráneo a Suba y Engativá; vamos a poder construir 25 colegios, vamos a poder ofrecer más de 50.000 becas de educación superior y fortalecer las instituciones públicas, de universidad pública”, dijo el secretario de Gobierno, Felipe Jiménez, al final de la sesión.



La Comisión de Hacienda también aprobó un cupo de endeudamiento por 3,85 billones de pesos para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), los cuales serán destinados, principalmente, a la financiación de la planta de tratamiento de aguas residuales (Ptar) Canoas, que según la alcaldesa debe licitarse este mismo año para cumplir con la descontaminación del río Bogotá.



Ahora, aunque este no es el paso definitivo –aún falta que el proyecto pase en segundo debate por sesión plenaria–, sí ha generado varios cuestionamientos, fundamentalmente sobre los recursos que podrían llegar a la Universidad Distrital.



“Miles de estudiantes de Bogotá se quedarían sin becas para estudios técnicos, tecnológicos o universitarios después del colegio porque en el Concejo de Bogotá aprobaron dar 300.000 millones de la plata para las becas a la Universidad Distrital, cuestionada por escándalos de corrupción”, señaló Marisol Gómez Giraldo, cabildante por el Nuevo Liberalismo.



Las alarmas saltaron luego de que fue presentada una proposición sustitutiva en la que se modifica el valor global del cupo de endeudamiento, pasando de 11,7 a 12 billones de pesos.



“Veo que se aumenta el valor global del cupo de endeudamiento que trajo inicialmente la administración, y viene con una destinación específica con la cual yo no estaría de acuerdo, y no porque no esté favor de la educación, sino porque, en mi caso, he realizado varios debates sobre presunta, y en algunos casos confirmada, corrupción en la Universidad Distrital”, señaló María Victoria Vargas del partido Liberal durante la sesión.

La preocupación de varios concejales tiene que ver con los recientes hechos de corrupción que han sacudido la institución pública.



El caso más sonado está relacionado con el desfalco de más de 12.000 millones de pesos, a cargo de Wilman Muñoz Prieto, profesor de Ingeniería de Obras Civiles y exdirector de Extensión (Idexud) de ese centro educativo, quien utilizó una tarjeta de crédito a nombre de la universidad para realizar compras personales: desde vehículos de alta gama hasta regalos para sus colaboradores.



El 27 de octubre de 2021, la Fiscalía General de la Nación entregó detalles sobre su accionar y una juez del circuito de Bogotá lo condenó a 22 años de cárcel por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. También fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por un periodo de 270 meses.



Otro caso sonado durante la última década son las investigaciones por el ‘carrusel’ de pensiones en la Universidad Distrital realizadas en 2014 por la Contraloría, en las que el ente de control pudo establecer que desde el 2002, por lo menos seis exfuncionarios habrían recibido pagos dobles por 1.720 millones de pesos.



En ambos casos resultó salpicado el hoy concejal Samuel Arrieta, quien hace parte de la Comisión Segunda y tendrá que votar la aprobación (o no) del proyecto. En el primero, fue mencionado por Muñoz. No obstante, aunque en su momento admitió su nexo con la Distrital, de la que fue secretario general en los 90 y por lo que le atribuyen gran influencia, señaló nunca haber conocido al exprofesor de Ingeniería de Obras Civiles. Y en el segundo por el exconcejal Carlos Vicente de Roux, quien lo señaló de ser la cabeza detrás de la corrupción en el Consejo Superior de la Distrital, hecho que tampoco fue comprobado.



También hay que mencionar las irregularidades en el contrato por 70.000 millones de pesos, adjudicado el 24 de diciembre del 2013, para construir una sede del centro educativo en la localidad de Bosa.



Respuesta de la Administración

Ante la inquietud que generó la propuesta, Edna Bonilla, secretaria de Educación, se refirió a las preocupaciones de los concejales, aceptó que los recursos de la Universidad Distrital no se incluyeron en la primera propuesta y planteó una solución.



“Cuando hicimos la modelación nosotros no incluimos, y eso lo tenemos que reconocer, recursos específicos para la Universidad Distrital por todo lo que significa base presupuestal y demás. La propuesta que hacemos, acogiendo lo que nos están diciendo los cabildantes, es que dentro del cupo global nos comprometemos con un rubro, como esta en el Plan de Desarrollo, de 250.000 millones de pesos, que sería lo que vale la construcción de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Artes”, señaló Bonilla.



Es decir que los recursos para la Universidad Distrital saldrán de los 2,5 billones que inicialmente habían sido solicitados y específicamente de los 1,41 billones destinados para cubrir 56.000 becas en educación superior y posmedia.



“Eso significa que se mantiene el monto, pero implica que se tiene que reducir el número de becas. En este momento no me puedo comprometer a dar una cifra sobre esa reducción”, explicó la funcionaria.



Carlos Carrillo, del Polo Democrático, también cuestionó el proyecto de la Administración. “Cómo van a garantizar y a blindar que estas becas no terminen en manos de los politiquería y cuáles son los criterios para entregarlas. Eso hay que investigarlo”, dijo el cabildante.



“No creemos en una asignación de becas a dedo, sino en convocatorias que son públicas y con criterios públicos. Nosotros nos comprometemos con un modelo transparente para beneficiar a los jóvenes”, concluyó Bonilla.

REDACCIÓN BOGOTÁ

