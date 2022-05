El debate que se ha generado alrededor de los recursos derivados del cupo de endeudamiento que podrían ir a parar en la Universidad Distrital sigue latente a causa de una adición –que se intentó incluir a última hora– al monto global. Aunque dicha proposición no prosperó, sí abrió varios interrogantes sobre el uso de esos recursos.



Durante la sesión fueron presentadas tres ponencias. Manuel Sarmiento, de Dignidad, planteó aprobar los 2,49 billones para educación y sumarle los dineros aún no ejecutados del anterior cupo. Germán García, del Liberal, se inclinó por los 11,7 billones que la Administración solicitó, mientras que César García, de Cambio Radical, propuso adicionar dentro del proyecto 250.000 millones de pesos para la Universidad Distrital.



La controversia arrancó luego de que, durante el debate en la Comisión Tercera de Hacienda, fueron presentadas varias propuestas sustitutivas con las que se buscaba modificar el valor global del cupo de endeudamiento, pasando de 11,7 a más de 12 billones de pesos.



La primera de ellas fue realizada por el concejal Emel Rojas, del partido Colombia Justa Libres, e incluía 300.000 millones adicionales. Asimismo, los concejales Celio Nieves y Julián Rodríguez Sastoque hicieron proposiciones por 500.000 y 250.000 millones, respectivamente, para la construcción de las facultades de Artes y Salud de la Universidad Distrital.



Finalmente, tras una conciliación, los tres cabildantes llegaron a un acuerdo para presentar la proposición con un solo monto: 300.000 millones de pesos.



“Veo que se aumenta el valor global del cupo de endeudamiento que trajo inicialmente la Administración, y viene con una destinación específica con la cual yo no estaría de acuerdo, y no porque no esté a favor de la educación, sino porque, en mi caso, he realizado varios debates sobre presunta, y en algunos casos confirmada, corrupción en la Universidad Distrital”, señaló María Victoria Vargas, del Partido Liberal, durante la sesión.



Límite de deuda

La Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Concejo de Bogotá aprobó por mayoría –10 votos a favor y 3 en contra. Foto: Milton Díaz

De acuerdo con el exsecretario de Hacienda Carlos Alberto Sandoval, con la aprobación que ya se dio Bogotá llegará al límite de endeudamiento legal durante la próxima administración y sumarle más recursos podría traer consecuencias. “Es una lástima que esa discusión de fondo no se haya dado, no solo en el Concejo, sino en la ciudad. En otras palabras, la ciudad no es consciente de lo que significa la aprobación del cupo. Ahora, ya estando en el límite, un endeudamiento adicional, para lo que sea, sería evidentemente problemático para quien llegue”, señaló el exsecretario.



Para varios expertos y concejales, con el cupo de 11,7 billones se prevé que en el 2027 la ciudad llegue al límite de su deuda.



“Con esos 300.000 millones se podría superar el indicador de sostenibilidad”, explicó Sandoval.



Marisol Gómez, del Nuevo Liberalismo, señaló que esta propuesta, en la que también participaron los cabildantes de Cambio Radical Juan Grillo y Pedro López, no fue discutida y que solo se enteraron cuando ya se había concertado, es decir, minutos antes de que empezara la votación del articulado.



“Sé qué dentro de ese grupo hay personas realmente preocupadas por la educación de los jóvenes bogotanos, pero la sorpresa fue mayúscula cuando escuchamos a la secretaria leer el monto que iba a ser aprobado. Mi reparo tuvo que ver con la Universidad Distrital y con los escándalos que no han quedado claros, por eso no estuve de acuerdo”, contó Gómez.



Ante la inquietud que generó la propuesta, el concejal Emel Rojas decidió retirar la proposición con la condición de que fuera incluida dentro del presupuesto de educación del cupo. “Se retiró, con el compromiso de que va a haber unos recursos destinados a las facultades de Artes y de Ciencias de la Salud, esta última, a título personal, he presentado en otras ocasiones”, explicó el concejal Rojas.



Cupo indicativo

Edna Bonilla, secretaria de Educación, se refirió a las preocupaciones de los cabildantes –fundamentalmente a los cálculos presentados por el concejal Manuel Sarmiento–. Aceptó que los recursos de la Universidad Distrital no se incluyeron en la primera propuesta y explicó cómo se podía subsanar.



“Para educación se han solicitado 2,49 billones de pesos, ese es el monto dentro de un cupo que es indicativo. La propuesta que hacemos, acogiendo lo que nos están diciendo los cabildantes, es que dentro del monto global nos comprometemos con un rubro, como está en el Plan Distrital de Desarrollo, de 250.000 millones de pesos, que sería lo que vale la construcción de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Artes de la Universidad Distrital”, explicó Bonilla.



La funcionaria señaló que, como dicho cupo es indicativo, no quiere decir que vaya a salir específicamente del monto de las becas o del de infraestructura para los colegios.



No obstante, para Sandoval no está del todo claro cómo funciona ese cupo indicativo y desde el principio debería dejarse claro en qué se va a invertir cada peso. “No parece claro decir que esto es indicativo. Eso no es una explicación satisfactoria, y la Administración tiene que explicar en qué se va a gastar cada recurso. En otras palabras, decir si es un monto para becas y para colegios o para otros proyectos. Eso debería ser transparente para la ciudad”, sostuvo.



La concejal Gómez explicó en qué consiste ese cupo indicativo y cómo puede ser utilizado por la Administración. “Esto significa que el Distrito no está obligado a gastar la plata en lo que promete y que puede usar esos recursos si le surge una necesidad, y si se aprueba no tendrá que pedirle permiso al Concejo para cubrir algo más urgente”.



Finalmente, sobre la posibilidad de que los 300.000 millones de pesos vuelvan a ponerse en discusión, el concejal Rojas señaló que lo ve muy improbable. “O se aprueba así o vuelve a Comisión, cosa que no va a pasar, y esto es una aseveración técnica y política”, concluyó.

El proyecto

La Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Concejo de Bogotá aprobó por mayoría –10 votos a favor y 3 en contra– el proyecto de acuerdo presentado por la administración de Claudia López, que pide autorizar un cupo de endeudamiento para la ciudad por 11,7 billones de pesos.



Aunque inicialmente se habló de un monto de 5,8 billones de pesos, en las ponencias positivas con modificaciones se solicitó que a ese cupo adicional se sumaran los dineros aún no ejecutados ni comprometidos del anterior cupo que quedaba. Esto es casi el equivalente al presupuesto 2022 de Medellín (6,5 billones) o 3,4 veces el de Bucaramanga (1,7 billones).



Como ya había explicado la alcaldesa de Bogotá, este cupo se invertiría en tres áreas claves: 2,5 billones en educación; 0,54, en el Sistema Distrital de Cuidado, y 2,8, en la segunda línea del metro.

CAMILO A. CASTILLO

REDACCIÓN BOGOTÁ