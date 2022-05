“Hay que tener paciencia mientras la investigación avanza, no hemos podido determinar la participación de miembros activos de la institución”, señaló el general Eliécer Camacho cuando se le interrogó sobre la posibilidad de que algunos uniformados pudieran estar involucrados en el millonario robo efectuado la semana pasada por 12 hombres que, aparentemente, portaban los uniformes de la Policía de Bogotá.



(Le puede interesar: Envían a la cárcel a hombre señalado de matar a un estudiante en Suba )

Los hechos se registraron sobre las 8:50 de la noche del 2 de mayo, cuando dos supuestos agentes de la Policía Metropolitana tocaron a la puerta de un comerciante que reside en el barrio Danubio Azul, en la localidad de Ciudad Bolívar, para realizar lo que sería un proceso de inspección rutinario.



Sin embargo, cuando la puerta de la vivienda se abrió, los presuntos uniformados irrumpieron en la casa de forma inesperada y agresiva. Era un robo, y al parecer iban por una gran cantidad de dinero que se escondía en aquel predio. La víctima de los hechos fue amordazada y encerrada junto con su esposa y seis niños que se encontraban adentro. Pero ahí no terminó el que sería un gran operativo delincuencial.



( TransMilenio: por ruptura de tubo de agua en Autonorte, cierran estaciones )

Facebook Twitter Linkedin

Una moto como esta fue captada por las cámaras de seguridad Foto: Policía Nacional

Aunque el panorama de la responsabilidad de la institución aún no es claro, y está en curso una investigación importante, según el general Camacho, lo cierto es que este caso revivió el escenario en el que la criminalidad urbana se aprovecha de la institucionalidad para encontrar maneras de delinquir, como lo afirman algunos expertos en seguridad.



Para Néstor Rosanía, corresponsal de conflictos y director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, el mercado negro de prendas privativas de uso de las Fuerzas Militares ha sido un tema histórico que existe en la dinámica del conflicto desde la época del paramilitarismo y las guerrillas.



“Los grupos armados y delincuenciales pueden conseguir uniformes dentro de las mismas unidades militares. En Bogotá, cerca de las escuelas de formación, algunos de los centros que hacen la producción de uniformes estarían inmersos en ese mercado negro de indumentaria que les vende a grupos armados”, señaló Rosanía.

No obstante, Tatiana Orjuela, abogada penalista de la Universidad Manuela Beltrán, difiere de Rosanía cuando dice que es un mercado negro de prendas exclusivas. “En el país es cada vez más fácil conseguir este tipo de prendas. Ni siquiera se trata de un mercado negro; por el contrario, son prendas que se compran de manera fácil a través de los comercios que están habilitados para este tema y que en ocasiones no exigen requisitos básicos como el carné de oficial activo o retirado”.

La regulación

De acuerdo con la información aportada por la Policía de Bogotá y el Ejército Nacional, los almacenes militares deberían exigir documentos mínimos para la venta de uniformes. “Si bien no hay un lugar exclusivo donde se venden específicamente los uniformes, porque hay varios almacenes, lo cierto es que la normativa dice que estos establecimientos solo podrían distribuir artículos a quienes pertenezcan a la institución. Pero no es así”, advirtió la Policía.

Tenemos un folio donde se lleva al detalle quién compra las prendas, cuantas y cuáles compra y a qué división pertenece. Eso se comparte con las autoridades FACEBOOK

TWITTER

Dice Orjuela que los grupos delincuenciales que se hacen pasar por autoridades están amparados por la falta de regulación legal en el manejo, la comercialización y la destrucción de prendas exclusivas. “Muchas de estas tiendas no tiene bitácoras o filtros donde se registran las ventas de los elementos”.



Sin embargo, EL TIEMPO consultó establecimientos de venta de uniformes militares indagando por los requisitos para adquirir dotación militar. “El requisito indispensable es tener un carné de miembro activo o de reserva. Nosotros verificamos con la Policía Nacional y con la Brigada XIII del Ejército la información suministrada”, señaló uno de los comerciantes.



( ‘Quemaron a mi hijo de 10 años por una pelea en un partido de fútbol' )

Facebook Twitter Linkedin

Uniforme oficial de la Policía Nacional Foto: Policía Nacional

No obstante los controles, y el hecho de que se cumplan o no, el precio es otro factor que podría hacer fácil la consecución de los uniformes. Y es que este diario estableció que un uniforme básico de la Policía, como el que usaron los delincuentes, se podría conseguir en el mercado por una cifra aproximada a los 350.000 pesos. Un precio que no es imposible de pagar por las redes criminales.



En contravía de lo expuesto por Orjuela, el comerciante señaló que sí se llevan el registro y una minuta de las ventas realizadas. “Nosotros tenemos que solicitarle un permiso al Ejército para poder comercializar con estos elementos. En el registro siempre se incluyen los datos de la persona, cuántos elementos se llevó, a qué división pertenece y el estatus que tiene”.



Finalmente, en este caso de aparente suplantación de miembros de la Fuerza Pública, el general Eliécer Camacho, director de la Policía Metropolitana de Bogotá, anunció una recompensa por 50 millones de pesos para quien pueda aportar información sobre los delincuentes que secuestraron y robaron a toda una familia de comerciantes.

Más noticias