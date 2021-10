La empresa que comenzó con 50.000 pesos

Andrea Castro y José Luis Villamil se aman. Son bogotanos. Tienen dos hijas, de cinco y 12 años, y una historia de amor que empezó desde el colegio. Además, son los creadores y dueños de Kott Risk, una marca y fábrica de ropa que nació en un catre del madrugón del Gran San hace una década y media, pero que hoy es una compañía consolidada con cerca de 100 empleados directos y 500 indirectos, en el centro de Bogotá.



Todo comenzó en el 2006, cuando las cosas estaban empezando a organizarse después de momentos difíciles. José Luis hasta hace poco se turnaba con un amigo la cargada de bultos en Corabastos y la ensamblada de computadores en Unilago. La plata que reunía era para pagarse la carrera de Matemáticas en la universidad. Pero nunca terminó materias, lo echaron por ponerse a pelear.



Con la carrera truncada, una tía le garantizó que pese a que tenía solo seis semestres, podía ponerlo a trabajar en un colegio. De esos privados que abundan en Bogotá y que en el pasado fueron casas de cuatro o hasta cinco pisos. No había mucho dinero y el poco se iba en compras innecesarias. Ya tenían una hija y no era cómodo pedirles plata a los papás de Andrea para los semestres de Mecánica Dental que estaba estudiando.



“Él estaba trabajando como docente porque es profesor de matemáticas. Tenía 50.000 pesos y dijimos: ‘compremos retazos con eso y arrancamos’. Lo hicimos y yo sacaba los moldes en cartulina y a la medida mía los iba colocando y cosiendo en una máquina de la abuela de mi esposo, hasta que salió la primera producción”, confiesa, emocionada, esta mujer que quiso ser odontóloga, pero que en realidad siempre fue diseñadora.



En los talleres se diseña, se corta y se hace terminación. Esta empresa también trabaja en varios proyectos con sentido social. Foto: Óscar Murillo. EL TIEMPO

La primera ‘colección’ eran unas blusas largas de moda en ese tiempo, estamparon y sacaron una docena. Era una blusita larga, que daba hasta abajo de la cola, manga sisa y con unos estampados de unas muñequitas. Cuando tuvieron la producción, ella contactó a un tío que trabajaba en el Gran San, tenía un módulo. Le dijo que si la dejaba trabajar allá y le dio un espacio pequeño, en el piso.



“La primera vez, como mi tío vendía tejidos, las blusas al lado no pegaban mucho. Entonces, pues, luego, como al segundo madrugón, ya la gente empezó a ver las blusas, y gustaban. Yo me las ponía, no tenía maniquí, y empecé a vender con mi esposo y después ya empezó a coger ritmo, y luego mi tío dijo que era hora de que voláramos y conseguimos un módulo cerca”, contó Andrea.



Un módulo era en realidad un catre. Una cama en la que extendían las pocas prendas que empezaron a traer. Pagaban 250.000 pesos al mes por el espacio, y todo lo que vendían lo reinvertían en más tela. Ella se encargaba de diseñar modelos diferentes cada semana, y él, de conseguir los rollos y encontrar los clientes. Siempre ha sido un trabajo en equipo.

Poco a poco acumulaban clientes encantados con los colores e ideas inusuales de esta marca que nacía y que prometía ser una poderosa jugadora en la producción de ropa en Bogotá. Luego, con las redes sociales, las ventas explotaron y fue necesario conseguir un lugar más grande. Contratar a gente que ayudara a cortar y coser.



“Aquí pagamos de arriendo como 13 millones de pesos, es bastante. En planta, reunidos somos 40 muchachos, más 60 en satélites. Tenemos un taller en Juan Rey. Dimos la oportunidad que trabajen en satélite, que reclutara gente allá porque no se querían transportar, que el trancón. Montamos una bodega con 30 muchachos, allá solo cosen; aquí se diseña, se corta y se hace terminación. Somos 70 directos acá, más 60 indirectos”, relata José Luis.



Empleo

Kott Risk no es solo un emprendimiento que hizo exitosos a un par de jóvenes. Ellos le han apostado a darle a quienes lo necesitan una oportunidad para arrancar, como ellos la tuvieron con sus tíos.



La mayoría de quienes trabajan diseñando, vendiendo, cosiendo, cortando son jóvenes que hallan aquí la primera oportunidad laboral. O madres cabeza de hogar que no encuentran con facilidad trabajo.



Es el caso de Luisa Fernanda Gutiérrez, una bogotana de 22 años que inició muy joven a estudiar confección y que se especializó en control de calidad. Ingresó a esta empresa como auxiliar de producción y ahora es la jefa de esa área. “Cuando llegué había una sola persona en control de calidad, ya somos nueve personas. En este recorrido de dos años he visto la evolución de Kott Risk”, dijo emocionada Luisa Fernanda.

Esta fábrica le ha apostado a darle a quienes lo necesitan una oportunidad. Foto: Óscar Murillo. EL TIEMPO

Y los clientes piensan lo mismo. Han visto crecer a su principal vendedor. Antes tenían algunas dificultades para cumplir con todo, pero eso ha cambiado. “El trabajo ahora es más organizado, han sacado muchas referencias. Al principio eran menos, menos colores porque obviamente es difícil porque cuando a uno lo mandan a surtir es muy complejo, tener como todo de todo es bastante difícil para ellos, pero son supertesos, los respeto mucho”, contó Estefanía Reina, cliente.



Ahora están en dos nuevos proyectos con sentido social. El primero es que con la fundación de Johana Bahamón empezarán a contratar a personas que recién salen de la cárcel y que difícilmente las contratan. El segundo es un desfile a fin de año, cuyas modelos serán habitantes de calle. Sin embargo, la meta es seguir creciendo.

“Ahorita es un balance y decimos: no vamos a crecer más la empresa porque cansa el estrés y eso. Pero llegan personas que dicen: no, todavía falta. Y veo a Steve Jobs, a Tesla, y digo: no, todavía me falta pelo pa moña”, concluye José Luis.

ÓSCAR MURILLO

En Twiiter: @oscarmurillom

REDACCIÓN BOGOTÁ