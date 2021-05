Una panadería en Engativá le dio el tiquete a los Olímpicos de Tokio

“Nos dieron ganas de llorar y gritar, porque nos trasnochamos viendo su carrera en familia, y fue muy hermoso. Ni siquiera dormimos, amanecimos despiertos de la emoción”.

Quien habla es Mariela González, esposa de Luis González y madre de cuatro hijos. Lo hace al describir la noche de diciembre del año pasado, cuando la felicidad estaba desbordada con lo que veía en el televisor. Pero ¿qué ocurría tras la pantalla para que ella y su familia tuvieran los pelos de punta?



A más de 8.000 kilómetros de Bogotá –donde estaba doña Mariela– su hijo Iván González andaba al otro lado del océano, en Europa, finalizando la Maratón de Valencia (España). Con dos horas, 11 minutos y siete segundos, había roto la marca récord en esta disciplina para Colombia, pero aún mejor: superaba la mínima para ir al certamen deportivo más importante del mundo: los Juegos Olímpicos de Tokio.



“Fue un sueño hecho realidad, porque la mayoría de los deportistas soñamos con representar a Colombia en los Juegos Olímpicos. Llevo 17 años entrenando, y desde que empecé era mi sueño. Al cumplir un gran objetivo, una meta de vida, es un paso para estar feliz y sentir que he hecho bien las cosas en el deporte”, cuenta meses después de conseguir esta hazaña en su territorio de batalla, como lo es aquella pista atlética del Parque Recreodeportivo El Salitre, en Bogotá.



Y es que ya dimensionando este logró, habla con más tranquilidad, sentado en aquella pista de asfalto azul que han pisado atletas importantes en Colombia como Caterine Ibargüen, poniéndose sus tenis para correr. Ya listo, y tras haber calentado unos minutos, lo vemos en acción con trotes suaves. El reto es grande, por lo que el entrenamiento es cada vez más exigente.



“3:45. Bien”, le dice su entrenador, Mauricio Ladino, para avisarle el tiempo en el que llegó al punto de partida, tras haber dado un par de vueltas. Pero aquel delgado atleta –un tipo de físico común en estos deportes– no se detiene, le hace un gesto de respuesta y continúa su camino. Lo hace por un poco menos de una hora, corroborando una palabra con la cual sus allegados describen a Iván: disciplinado.



“Con él siempre me di cuenta de su tranquilidad e inteligencia para correr y entender lo que está haciendo. Es muy talentoso y disciplinado, y eso marca una diferencia muy grande. Un gran ser humano, carismático, amigable, con gran sentido del humor y muy abierto a apoyar a otros deportistas. Es una persona muy noble y con una voluntad de hierro” es la descripción que Mauricio hace de Iván al haber convivido juntos desde 2005, mientras no le quita la mirada a los pasos que da.

Pero detrás de aquel maratonista que le da vueltas a la pista atlética está la historia de una persona que con sacrificios, frustraciones, desilusiones y perseverancia, ahora, a sus 33 años, consiguió el tan anhelado cupo para buscar una presea olímpica en 42 kilómetros de maratón en la tierra del sol naciente.

El hijo de panaderos

Un deportista hecho en Bogotá, Iván se crio toda su vida en Engativá Pueblo, un humilde barrio en el occidente. Por mucho tiempo, tímido y con pocos amigos, como lo describe su madre. Pero gracias al deporte, y a algunos seguimientos psicológicos, solo es un pasado que se cuenta en las palabras, pues no tiene ningún rodeo en hablar de su vida.



Desde que tiene memoria, le gustaba hacer deporte. Sin embargo, el primer contacto que tuvo con el atletismo fue a eso de los 15 años, cuando en el colegio hubo una carrera en la cual participó. Aunque tenía poca experiencia en esta disciplina, sobresalió en aquel evento, por lo que su institución le pagó el cupo en lo que sería su primer acercamiento a un certamen de mediano calibre: la Media Maratón de Bogotá.



Poco a poco le fue cogiendo más amor a correr, y por su potencial se ganó una beca deportiva para estudiar Contaduría Pública en la Universidad Central. Sin embargo, nunca ejerció. Siempre tuvo la mirada puesta en formarse como atleta. Incluso ha participado, y hasta ganado, en grandes eventos como Juegos Nacionales, Sudamericanos, Bolivarianos, Centroamericanos y del Caribe, y en los pasados Panamericanos de 2019 en Lima (Perú). Es tanto el cariño que siente por el atletismo que si deja de hacerlo por un tiempo, ya empieza a extrañar las pistas y desea volver cuanto antes.



Sin embargo, y por más evidente que es su disciplina al entrenar, Iván considera que ha llegado lejos gracias a dos personas: don Luis y doña Mariela, sus padres. Dueños de la panadería Los Laureles, en una esquina del mismo Engativá Pueblo, este negocio de herencia familiar fue el que sacó adelante a nivel deportivo a Iván y a su hermano Mauricio, también apasionado por correr.



“La panadería ha sido la clave, porque mis padres son los que me han apoyado en el deporte. Y si seguimos en esto, es porque mis papás han apostado para que sigamos”, comenta el atleta. Aunque no todo es una ventaja con aquel negocio, especialmente para un deportista de alto rendimiento. “Es complicado, porque la panadería es tentadora”, cuenta entre risas, y no es para menos, la dieta que debe seguir para estar en buenas condiciones es estricta, por lo que una harina podría desequilibrarle este balance.



Pero más allá de sacarle sonrisas, fue este pequeño negocio el que desde muy joven le enseñó a luchar, viendo el gran esfuerzo de sus dos padres. En las madrugadas, su padre lo despertaba para ir a entrenar, y tras esto volvía para ayudar en los quehaceres de Los Laureles. Todo en la mañana. Por la tarde, se iba al colegio, y cuando regresaba se vestía y otra vez a trabajar en la panadería. No tenía mucho tiempo para descansar.



Pero al ver el talento que Iván y su hermano tenían, Luis y Mariela prefirieron que dedicaran menos tiempo ayudando en la panadería y más entrenando, por lo que la pareja hizo más sacrificios para darles lo mejor a sus hijos.



“Nosotros nos sacrificamos bastante solo pensando en ellos, porque cuando nos dimos cuenta de que tenían su talento y que serían grandes deportivamente, nos trazamos esa meta. Con mi esposo dijimos ‘bueno, vamos a trabajar un poquito más fuerte y ahorrar al máximo’, porque siempre ha sido complicada la situación. Y desde que eran chiquitos empecé a ahorrar poquito a poquito mis pesitos, porque sabía que ellos algún día iban a ser grandes”.



Y es que gracias a esos ahorros, Iván se pudo construir como el deportista que es hoy día. Fue de este dinero que pudo viajar a su primera competencia fuera de Bogotá, que tuvo todos los implementos deportivos que necesitaba y se dio a conocer para que entidades y clubes deportivos se interesasen en él.



Por cada caída, desdicha e, inclusive, intentos frustrados de ir a los Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016, en vez de rendirse, Iván se detiene a pensar en todo lo que ha logrado y cómo luchó por ello, y sigue su camino. Su constancia entrenando, tener amigos, hermanos y su novia, con quien vive desde hace 10 años, le recuerdan que a esto no llegó solo.



Que es por el sacrificio de sus padres en aquella panadería en el barrio donde creció y que guarda como un recuerdo en ese tatuaje que muestra en su antebrazo derecho de los anillos olímpicos con la frase ‘Tokio 2020’, un agüero común de los deportistas y que le dice todo lo que luchó para marcárselo.



“Es lo que me apasiona y con esto soy feliz. Obviamente es duro porque es de mucha disciplina, constancia y trabajos”.