‘Una nueva historia se escribirá entre Bogotá y Cundinamarca’

Bajo el eslogan ‘Cundinamarca, región que progresa’, Nicolás García comenzó ayer oficialmente su gestión como gobernador de ese departamento. Su posesión tuvo como escenario la sede de la Gobernación en Bogotá y fue más bien clásica y protocolaria.

García estuvo acompañado por su esposa, Natalia Tavera; su gabinete y buena parte del equipo del saliente gobernador, Jorge Emilio Rey, de quien fue jefe de gabinete y es amigo cercano.



Minutos antes de subir a la enorme tarima dispuesta en la plaza de la Paz, García anunció su intención de promover un proyecto que ‘blindaría’ el trato entre Bogotá y el departamento. “Nuestro propósito es que esa relación no dependa solo de la buena voluntad de los mandatarios. Por eso queremos que en los planes de desarrollo de Bogotá y Cundinamarca haya un capítulo especial de región. Nosotros lo haremos, y esto nos vinculará y obligará a tener metas específicas con Bogotá. Le propondremos a Claudia López que ella haga lo mismo”, manifestó el nuevo gobernador, quien especificó que pedirá prestar especial atención a cinco ejes: seguridad, movilidad, agua, medio ambiente y vivienda.



De hecho, en cuanto a seguridad, ya tenía lista una propuesta: una invitación a Claudia López para realizar mañana el primer consejo de seguridad regional en el municipio de Soacha.



Por lo demás, en su discurso, García dio tres mensajes claves de lo que sería su mandato: voluntad de integración con Bogotá, atención a los campesinos y un capítulo especial para la juventud.



En el aspecto de ciudad-región, el gobernador se dirigió a la alcaldesa distrital, asistente a la ceremonia, y le agradeció el gesto de “humildad” al aceptar conversar sobre integración sin imponer los intereses de Bogotá, sino demostrar una intención de verdadera integración.



“Una nueva historia se escribirá en las relaciones Bogotá - Cundinamarca”, sentenció García, y agregó: “La alcaldesa ha entendido que Bogotá-región no es la capital y 23 municipios, sino Bogotá y todo Cundinamarca”, mencionó, haciendo referencia al proyecto de Región Metropolitana, impulsado por la Alianza Verde en el Congreso de la República, que ya pasó la primera la vuelta y que pretende ser una figura institucional que facilite el cumplimiento de proyectos conjuntos.



Aunque el gobernador ha manifestado su apoyo al proyecto, ha insistido en que la participación de Bogotá en esta figura no debe anular ni estar por encima de la de los municipios miembros.



Por su parte, Claudia López agradeció el gesto de García, celebró la “oportunidad para trabajar juntos” y aseguró que tendrá en cuenta las sugerencias. “Gracias por su mensaje de que somos una sola región y de que unidos creceremos mejor. Vamos a avanzar en integración, en infraestructura, en ordenamiento territorial y en seguridad alimentaria. Celebro que tengamos la misma visión”, dijo la alcaldesa al finalizar la ceremonia de posesión de García.



Precisamente, este último aspecto, puntualmente el del trabajo con el agro y el campesinado, fue otro de los puntos claves en la presentación oficial del gobernador ante los cundinamarqueses. Una de sus banderas de campaña fue la creación de la Agencia Comercial de Cundinamarca, una entidad que buscará eliminar la figura del intermediario con ánimo de lucro y pondrá en contacto directo a los grandes compradores con los campesinos. La idea es que les compren “al precio que es”.



Ayer se dio uno de los primeros pasos hacia la materialización de ese proyecto. García solicitó convocar a la Asamblea Departamental a sesiones extraordinarias para estructurar la entidad.



Este no es un asunto solo de Cundinamarca, sino también de Bogotá. López ha reconocido que la seguridad alimentaria de la capital depende en buena medida de la región y que es necesario dar una nueva mirada a los campesinos. Las cifras así lo confirman: según la Rape Región Central (una asociación regional que agrupa a Cundinamarca, Boyacá, Meta, Tolima y Bogotá), se calcula que en el área rural del distrito solo se produce el 0,62 % de los alimentos que consumen los bogotanos. El 83 % proviene de los departamentos vecinos.



Por esta razón, ambos mandatarios han manifestado interés en la conformación de la Agencia.



Finalmente, García hizo un reconocimiento al papel de la juventud en la región. “Me enorgullece saber que hago parte de una generación inquieta. Debemos comprometernos con brindarles las oportunidades pertinentes”, mencionó.



El gobernador adelantó que una de las primeras medidas en pro de esta población será la creación del equipo profesional de ciclismo de Cundinamarca, de la mano de la Rape.

Lo más destacado del discurso del Gobernador de Cundinamarca

“Atrás quedan los episodios altisonantes entre Bogotá y Cundinamarca, atrás queda la confusión de integración con imposición. Bienvenida la integración de la ciudad-región, bienvenida alcaldesa Claudia López y gracias por aceptar la invitación a conversar”.



“Este será un gobierno con aroma de mujer. Ellas serán no solo las coequiperas, sino el epicentro de nuestra gestión. Queremos mujeres productoras, empresarias, estudiadas, amadas y respetadas. Queremos mujeres empoderadas”.



“Es hora de reivindicar el noble trabajo de los campesinos. Por eso haremos que la grandeza del agro sea valorada a lo largo de la cadena de producción, comercialización y consumo. Será mi propósito que el agro sea la columna vertebral de este gobierno”.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Twitter: @BogotáET