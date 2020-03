Una mujer y dos hombres se hacían pasar por médicos para robar 

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a una estructura delincuencial que, haciéndose pasar como personal médico, engañaba a los ciudadanos, para que les permitiera ingresar a sus hogares y de esta manera cometer los hurtos.

Las actividades de patrullaje, permitieron poner al descubierto a dos hombres y una mujer, esta última vestida de enfermera, quienes habían llegado hasta la localidad de Barrios Unidos, con la excusa de verificar algún caso de Coronavirus.



Al ingresar a una de las residencias, amenazaron a los habitantes de esta, con un arma de fuego, hurtándoles dinero en efectivo y elementos de valor.

Los policías lograron interceptar el vehículo tipo taxi donde se movilizaban los delincuentes y capturar a dos sujetos y una mujer. En su poder, les incautaron un arma de fuego, prendas con logos de servicios de salud, así como elementos que utilizan los galenos, e inmovilizaron el automotor.



Así mismo, lograron recuperar cerca de un millón de pesos en efectivo, cinco celulares que acababan de hurtar y otra arma de fuego que era de propiedad de las víctimas.

Los capturados fueron puestos a disposición de la justicia, en la URI de La Granja, por los delitos de porte de armas y hurto calificado.

La Policía hace un llamado a los ciudadanos para que no se dejen engañar por personas inescrupulosas que se aprovechan de la situación actual del país, siguiendo estas recomendaciones



- Es importante que verifique siempre la identidad de quien llegue a su

residencia manifestando que es funcionario de alguna empresa, como ciudadano usted está en el derecho de exigirle el carnet que lo acredita como tal e incluso de confirmar con la misma empresa.



- No permita el ingreso de su vivienda a ningún desconocido, más aún si usted no ha solicitado algún servicio a las empresas públicas y privadas, e incluso de personal de salud, sin antes corroborar.



-No se deje engañar de supuestas pruebas de COVID 19, recuerde que solamente las EPS y el Instituto Nacional de Salud, cuentan con todas las garantías para realizarlas

-Así mismo, es importante que no caiga en engaños sobre las falsas promesas de venta de estas pruebas, o de entrega de ayudas en lugares que no han sido anunciados de manera formal por el Gobierno Nacional y Distrital.



- Ante cualquier duda de que se trate de un falso funcionario, de inmediato alerte a la policía en los números de los cuadrantes o en la línea 123.

REDACCIÓN BOGOTÁ

*Sí usted ha sido víctima de estafas de personas que se aprovechan de la pandemia escríbanos a carmal@eltiempo.com