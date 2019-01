Conductor de moto arrolló a un niño de 4 años y huyó

En el hospital de La Misericordia se encuentra internado un menor de 4 años de edad, que fue arrollado por una motocicleta en el municipio de Fusagasugá, el pasado domingo, en horas de la noche.



La familia vive momentos de angustia y espera la pronta recuperación del menor, mientras espera que el conductor de la moto responda antes las autoridades por el hecho, pues pese a atropellar al menos, huyó del lugar.

Javier Moreno, padre del pequeño afectado, contó que él iba con su hijo por una de las vías del municipio, y el conductor de la moto venía a alta velocidad. "Yo volteo a mirar y veo que este hombre viene como alma que lleva el diablo. Yo me quité porque me pasó por en medio, pero se me llevó al niño", explicó.​

"Yo salí gritando detrás de él para que parara, pero antes echaba pito para que le dieran paso y se voló", recordó el padre del menor. En las imágenes de video captadas en la zona, se observa el momento en que el pequeño es atropellado y el conductor de moto huye. Además, varias de las personas que estaban allí salieron corriendo para tratar de detener al motociclista, pero no lo consiguen.



"El niño mayor cogió a mi hijo pequeño, pues yo creí que solo era el golpe, pero fue grave. Estuvo como 40 minutos en el hospital en reanimación. Estuvo inconsciente y tuvo pérdida de memoria", comentó su papá.





Yo le pido al conductor que se entregue, y que me diga por qué no tuvo la precaución de por lo menos auxiliarlo. FACEBOOK

TWITTER

Milena Silva, la madre del pequeño, solo le pide al conductor que causó este accidente que se entregue, "que me diga por qué lo hizo y por qué no tuvo la precaución de parar, de por lo menos auxiliarlo. Si vio que ese angelito estaba en el piso, lo que hizo fue huir, huyo como un cobarde", señaló.



El mejor ha mejorado en su condición de salud y luego tendrá que entrar a terapias de rehabilitación.

