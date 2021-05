Una finca en pleno Centro Internacional

En una vieja casona del Centro Internacional de Bogotá, María Helena Villamil logró montar una pequeña finca o, como ella dice, traerse una partecita del campo para la ciudad. En el patio de su casa, en menos de 80 metros cuadrados, esta mujer de 67 años ha sembrado 80 plantas diferentes y todo lo aprovecha, hasta los desechos orgánicos y el agua.

Pero además, lo que cosecha no solo suple las necesidades diarias de su cocina, sino que también terminan transformados en otros productos, desde pan, helados, mermeladas hasta ungüentos, aceites e insumos para infusiones caseras.



Helena, como la llaman sus amigos y vecinos, era una citadina que, como la gran mayoría de bogotanos, no tenía ninguna relación con el campo, o esta no iba más allá de las caminatas por los cerros orientales, o de los chivos y ovejos que en su infancia criaba la familia Ferrucho, o del contacto con una que otra planta ornamental que no faltan en las casas, pero que ella evitaba tocar y regar porque pensaba que las achilaba.



Nació en La Perseverancia, uno de los barrios tradicionales del centro y donde sus habitantes han sido trabajadores y se han ganado lo del diario con esfuerzo, y sus mujeres, cocinando alimentos en restaurantes caseros o para venderlos en la calle o en la plaza de mercado o, incluso, en la entrada del funicular que sube hasta el santuario de Monserrate.



María Helena es una de esas mujeres. Se crió en un inquilinato viendo a sus vecinas preparar chicha y a su madre, cocinar las viandas que le encargaban para bautizos, matrimonios y demás reuniones y fiestas familiares. Doña Anatilde Villamil era una cocinera experimentada y su sazón, reconocida en La Perse, como le dicen los habitantes al barrio.



“Mi mamá era famosa en el barrio. Tenía una sazón única y la llamaban mucho a cocinar”, recuerda María Helena, quien si bien ya sabía cocinar se interesó por aprender más de ese oficio cuando ya tenía a sus tres hijas grandes. Hasta ese momento había vivido de una tienda. Entonces decidió cerrar el pequeño negocio y se matriculó en el Sena. Allí estudió panadería, pastelería, repostería, corte de carnes y cocina.



Ese conocimiento le abrió las puertas en un restaurante reconocido en el norte de la ciudad y de allí pasó a otro y después a otro... Así estuvo durante cerca de 15 años. Pero tras echarle lápiz y hacer cuentas una y otra vez, vio que eso de vender comida era bueno y pensó que podía montar su propio restaurante. El primero lo llamó Ellas –porque su familia estaba integrada solo por mujeres– y lo estableció en un local en arriendo en el barrio Julio Flórez, en Suba, que luego trasladó a la zona industrial de Paloquemao. Allí preparaba platos caseros, vegetarianos y a la carta.



Tres años después montó otro, ya en la casona donde actualmente vive, que queda en el barrio San Martín, subiendo desde la carrera 7.ª por una calle peatonal hasta estrellarse con un zaguán llamado Calle de los Abrazos, que conduce a su invernadero. Ya tenía algunas matas y por eso lo llamó Huerto y Sazón. “Comencé con una cliente y llegué a tener 120 comensales todos los días”, dice.



Pero un día, tras un comentario de un cliente, se cuestionó: ‘Llevo años cocinando muchas cosas del campo y no sé cómo se producen’. Pensó que podía cosechar directamente los productos e incorporarlos en sus platos, pero todavía no estaba el proyecto de destinar todo el terreno a la agricultura, una idea que, como los restaurantes, llegó un poco tarde en su vida.



Le entró entonces curiosidad por aprender a cultivar hortalizas, tubérculos, plantas aromáticas y cereales, incluso, y el espacio de su negocio empezó a verse cada vez más reducido, hasta que terminó dándoles paso a los cultivos. Del restaurante solo conserva unos mesones y una plancha industrial.



Coincidencialmente, en esa época conoció que el Sena iba a dictar una serie de cursos, pero no ofrecía agricultura urbana. Le dejó, entonces, la inquietud al padre Adelmo Vargas, de la iglesia Jesucristo Obrero, de La Perseverancia, quien había sido un campesino boyacense y al que, por su puesto, le pareció una gran idea y la echó a andar. Así fue como poco después, esa institución abrió un programa de formación de técnicos en agricultura urbana, al que se vincularon 70 personas. Muchas de ellas montaron huertas en sus casas y vendían los productos en las plazas de mercado, en parques y en ferias que organizaban las alcaldías locales. Hoy, según Helena, no hay cursos con el Sena ni venta en las plazas, y solo cinco personas, incluida ella, persisten.



Pero tal vez el que más reconocimiento ha logrado es el Huerto Santa Helena, el de esta bogotana, que ya cumplió 14 años en la vieja casona del barrio San Martín, en pleno Centro Internacional, y que cada vez más se ve rodeado por edificios de oficinas, de bancos, de juzgados y de apartamentos.

Dice que después de haber comenzado a labrar la tierra de su patio se dio cuenta de que el suelo no servía. Por muchos años había sido desecado y sus nutrientes, absorbidos por un frondoso ciprés que aún tiene dentro de la casona. Por eso, explica esta mujer que en sus manos y uñas lleva las huellas de su labor diaria, debió comenzar de ceros, es decir, a producir la tierra con residuos orgánicos que salen de su cocina y de las de sus vecinos, que luego mezcla con boñiga, y a construir cajones en madera donde cultiva y produce las semillas de todas sus plantas.

En el Huerto Santa Helena, en el Centro Internacional de Bogotá, se producen las semillas de las plantas que allí son cultivadas. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

En ese pequeño espacio, que es un poco más grande que los apartaestudios que han inundado varias zonas de la ciudad, cultiva lechuga, apio, acelga, espinaca, guaca, ají, ajo de la India, cilantro, cebolla, remolacha, y plantas aromáticas y medicinales, como canelón, hinojo, lavanda, ruda, sígame, manzanilla, llantén, cidrón, mejorana, tomillo, toronjil, menta, orégano, caléndula, yerbabuena, anís, amaranto, marihuana y repollo kalet, sábila, entre otras. Al lado, colgando de la pared o en pequeñas materas, tiene unas pocas ornamentales, entre ellas orquídeas que le han regalados sus amigos y allegados, violeta de los alpes, cartuchos, geranios, novios y helechos.



“También ha habido maíz ancestral, tomate, zanahoria, papa, fríjol, pimentón, habichuela, quinua y chía. Acá he tenido 80 productos diferentes. Los cultivo por temporadas y porque hay que rotarlos. Toca poquitico sumercé, porque el área es pequeña”, reitera orgullosa María Helena, quien recuerda que, precisamente, del Jardín Botánico, entidad que la ha acompañado desde hace varios años, le llevaron 14 semillas de papa ancestral que espera estén germinando pronto en un contenedor sobre el suelo. Y agrega: “Me he dado el gusto de tener y he podido comer, y conocer la semilla y el desarrollo de todas mis plantas”.



Y mientras ha ido cultivando la tierra, esta mujer también ha aprendido sobre las propiedades de muchas de las matas que tiene en su patio, aunque afirma que todas “aportan”, unas más que otras. Por ejemplo, dice, las hortalizas, además de dar agua, sirven para la piel y tienen nutrientes.



“Uno puede hacer una ensalada de solo hojas y ni siquiera la tiene que aderezar. Por ejemplo, la rúgula tiene un sabor especial, parece maní, y a la vez un amargo. Al mezclar estas hojas se saboriza todo y no hay necesidad de ponerle vinagreta”, afirma esta experta en “agricultura familiar”, como llama a lo que hace en su muy pequeña finca.



Y continúa, mientras va caminando entre los callejones del huerto y Alika, una perra pastor alemán del estudiante de antropología que le ayuda con las labores del huerto, no le pierde el paso. “El kale, que es un tipo de repollo, tiene mucha proteína. Si como kale, no tengo necesidad de consumir carne, y me lo puedo comer crudo, asado o a la plancha”.



“La ortiga es la planta de la eterna juventud. Es la más importante. Nos hace correr la sangre, la adelgaza, pero hay que consumirla con responsabilidad, porque, como todo, en exceso también puede hacer daño”, advierte, y expresa que además brota sola en la tierra y es fertilizante y controla plagas. Luego señala la marihuana que tiene en una matera de barro y afirma: “Con ella hago ungüento, mantequilla, aceite, y también la consumo en mis comidas. Es una planta de mucho poder, energía y sabiduría”. Y en seguida asegura que “no es para quemar”, refiriéndose a quienes la utilizan de una forma recreacional.



La mujer sigue sorprendiendo con sus comentarios sobre las matas que se pueden encontrar en su patio, mientras les enseña el huerto a sus visitantes. “Las suculentas purifican el aire y recogen las malas energías de los equipos electrónicos que tenemos en casa. Con ellas también hago cuadros, diferentes arreglos, para exposición”, cuenta, y después se queja de que ya el huerto no recibe la misma luz del sol que hace unos años, debido a tanta construcción que se ha venido adelantando en los alrededores.



De hecho, aunque no lo manifiesta explícitamente, sus palabras sí dejan ver su preocupación sobre el futuro de sus cultivos. Asegura, por ejemplo, que ya no puede producir tomate, debido a que esta planta necesita buena luz solar.

Sin embargo, mientras llega ese momento, Helena espera continuar replicando su experiencia en conferencias virtuales y charlas que dicta a sus clientes, la mayoría de ellos veganos; estudiantes universitarios, artistas y personajes de la farándula local que se han sorprendido al conocer que en pleno Centro Internacional hay una finca, o mejor, una muestra del campo y de los productos que se cultivan en la Sabana, pero sin la utilización de químicos.

GUILLERMO REINOSO

Editor sección Bogotá

