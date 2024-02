Bogotá, una ciudad que bajó la guardia con la primera infancia / Opinión

Cuando un niño o niña fallece por causa de un homicidio, más allá del hecho noticioso, debería ser un acto que nos obligue a pensar como sociedad si realmente estamos protegiendo a la primera infancia.



Cifras oficiales señalan que en el último quinquenio se han registrado 37 homicidios en menores de 5 años, siendo 2023 el año con los valores más altos (10 casos). A esa estadística hay que sumarle la muerte de Dilan Santiago Castro, en días pasados.



Pero el panorama es aún más dramático cuando se analizan los datos de lesiones personales que arrojan los sistemas de información Siedco y Sidenco, de la Policía. El año pasado se alcanzó un récord histórico: 2.028 casos de lesiones personales en la primera infancia. Eso significa un aumento del 33 por ciento si se compara con los 1.526 casos registrados en 2021.

Operativo de búsqueda del menor en zona rural de Usme. Foto: Policía.

A las estadísticas de delitos contra la vida hay que sumarles los 24 casos de niños que fallecieron en medio de un siniestro vial en 2023, un dato no menor si le agregamos las cifras de los últimos cinco años donde la sumatoria llega a 121 casos de víctimas fatales en la primera infancia.



Como dato adicional, el año pasado se registraron 320 siniestros viales con víctimas no fatales, donde estuvo involucrado algún niño en este rango de edad. Lo peor es que eso equivale a un 20 por ciento más de lo registrado en 2022.



Por el lado de los indicadores en salud pública, las cifras tampoco son alentadoras. El año pasado se registraron los valores más altos en la proporción de niños con bajo peso al nacer de la última década (16,1).



Situación similar se observa con la desnutrición crónica en menores de 5 años (relación entre talla y edad), en donde se evidencia una tendencia ascendente en los últimos años, tanto así que el primer semestre del año pasado registró valores similares a los reportados en 2010 (14,7).



Si las estadísticas ya vienen mostrando un crecimiento importante en los indicadores para la primera infancia, ¿por qué no se han encendido las alarmas para proteger la vida de todos estos niños y niñas? ¿Qué está fallando en términos de protección? ¿Dónde está la articulación interinstitucional entre el ICBF, la Secretaría de Integración Social, la Secretaría de Seguridad y la Policía de Infancia y Adolescencia? ¿Qué acciones ha adelantado el personero distrital en este frente?



Algo está fallando en términos de la respuesta institucional de la política pública, o no se le está prestando atención a lo que dicen los indicadores.



De allí que hoy estemos lamentando la muerte de Dilian Santiago Castro. Las instituciones distritales debieron identificar patrones de riesgo en el hogar, en la escuela y en el entorno comunitario.



Ahora que está iniciando una nueva administración y se están discutiendo las apuestas del plan de desarrollo, el tema de la primera infancia debería ser un eje articulador de muchas políticas distritales.

ÓMAR ORÓSTEGUI

Director del laboratorio de Gobierno de la Universidad de La Sabana