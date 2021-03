Una buena idea mal explicada / Voy y vuelvo

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez volvió a alterar las redes esta semana con su propuesta de acompañar a las personas en estado de embriaguez hasta sus casas. Pero no fue por eso por lo que se armó el alboroto, sino porque inicialmente sugirió que ese acompañamiento corriera por cuenta de la Policía. Tanto el director de la institución como la alcaldesa Claudia López rechazaron la idea.



La iniciativa de la Vicepresidenta surge del mediático caso de Ana María Castro, la joven que después de salir de un bar en el norte de Bogotá con varios conocidos terminó muerta en extrañas circunstancias en plena vía pública.



El estado de la joven, a juzgar por los videos que se han conocido, era lamentable, lo cual no justifica ninguna agresión que haya podido recibir posteriormente. Pero sí vuelve a poner de relieve las consecuencias del exceso de consumo de alcohol en establecimientos públicos y la responsabilidad que nos atañe a todos.



Lo que la ‘Vice’ intentó decir, creo, es que a personas en alto grado de alicoramiento no solo les está prohibido conducir, sino que deben quedar a buen recaudo para que no sean víctimas de situaciones lamentables: un atraco, una agresión, el uso de sustancias que trastornen su voluntad, el abuso físico o la muerte, como en el caso de la joven Ana María.



Y es aquí donde debería centrarse el debate. Por supuesto que la primera responsabilidad recae sobre el sujeto mismo, que debe ser consciente de hasta dónde puede tolerar la ingesta de licor sin que pierda el conocimiento o la voluntad para actuar con lucidez. Pero en una sociedad tan amiga del trago como la nuestra, en la que el 40 % de los consumidores de Bogotá reconocen que lo hacen de forma abusiva, según la Secretaría de Salud, sugerir algo así es como pedirle a un niño que se mida en el consumo de dulces cuando se le deja la caja expuesta todo un día. Nadie está exento de terminar en un ‘perronón’ de padre y señor mío.



Cuando esto sucede es cuando debería existir una corresponsabilidad de quienes están alrededor de las personas embriagadas, empezando por el mismo establecimiento, que no puede escurrir el bulto con los borrachos que él mismo ayuda a generar. Lo mínimo que debe hacerse en estos casos es garantizar que la persona en semejante estado, hombre o mujer, pueda tomar un transporte seguro hacia su casa y alertar a familiares o amigos del estado en que se encuentra. Así como los bares tienen a hombres corpulentos a la entrada para que nadie se meta al bar a la brava, así mismo deberían tener una especie de ‘ángeles del bar’ que velen por la integridad de sus clientes. No todo puede ser negocio. No todo puede ser de puertas para adentro.



Es un mínimo gesto de solidaridad con alguien que quiso pasar un buen rato pero se le fue la mano. Actuar con sensatez y con sentido de protección hacia un cliente termia generando una mayor fidelidad entre este y sus propietarios o administradores.

Es más, ahora que andamos regando nuestros datos por todo lado debido al covid, los señores de bares, discotecas o los mal llamados gastrobares deberían tener claro en sus bases de datos qué persona está consumiendo más de lo normal y avisar. De algo tiene que servir tanta inteligencia digital.



Y por supuesto que esta no es una tarea de la Policía, que debe concentrarse en evitar atracos, extorsiones y asesinatos en la ciudad. La Policía debe atender riñas y desórdenes públicos, pero no puede convertirse en centinela de borrachos y borrachas, faltaba más. Lo que sí puede hacer es obligar a los locales a tomar medidas con los clientes que se pasan de copas. Así como entran e inspeccionan que todo esté normal en el sitio, también pueden advertir de personas en condiciones lamentables para que se tomen las medidas de prevención.



Hace mucho tiempo que en Bogotá, e imagino que en otras ciudades, se fomenta lo del conductor elegido y cosas por el estilo. Ahora que se habla de ángeles, como los ángeles azules que atienden a población en la calle (¿o ya no existen?), una figura similar debería pensarse para quienes empinan el codo más allá de sus límites, pero insisto, bajo la lupa de los amigos de farra (y no ver al compañero borracho como un encarte), de la familia, de comercios y de quienes de buena fe acaban haciéndose cargo de ellos.



Yo no sé si esto le hubiera salvado la vida a Ana María. Ni si la Vicepresidenta pecó por apresurarse en darle una atribución más a la Policía, ya cargada de responsabilidades. Lo que sí debería quedar en evidencia es que la bulla que se armó con la idea de Marta Lucía Ramírez no debe limitarse a una caricaturización de esta cuando lo que subyace en ella es un verdadero drama: la necesidad de acompañar no solo a los ebrios, sino a los adictos a las drogas, a los ancianos abandonados a su suerte o, muy común por estos días, a jóvenes y adultos con cuadros graves de depresión o con conflictos familiares que terminan siendo presa fácil de los peligros

de la calle.

¿Es mi impresión o... a punta de conos se están privatizando las calles de Bogotá?

