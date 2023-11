Una ‘abuela’ era la líder de peligrosa red de tráfico de fentanilo médico

Una carrera contra el tiempo es la que han liderado las autoridades de la capital del país para impedir que las mezclas de peligrosas drogas, que contienen fentanilo de uso médico, se cuelen entre los barrios de la ciudad. Un nuevo operativo entregó resultados positivos en la lucha contra la proliferación de un medicamento utilizado para bloquear el sistema nervioso central.



(De su interés: San Juan de Dios: la historia de la joya que se hunde en moho y los pleitos)

Agentes del CTI de la Fiscalía capturaron en la localidad de Rafael Uribe Uribe a cuatro de los presuntos articuladores de la banda criminal ‘Olimpo’.

En los procedimientos se incautaron más de 500 pastillas de diferentes drogas sintéticas, diversas cantidades fentanilo, 55 teléfonos celulares, grameras, bolsas plásticas con cocaína y marihuana, dinero en efectivo y una arma traumática.



(De su interés: Adjudican 3 tramos del Corredor Verde en Bogotá: ¿quiénes estarán a cargo de la obra?)

Entre las personas detenidas está Blanca Rosa Betancourt Bedoya, presentada por la Fiscalía como alias la Abuela. Una adulta mayor que sería la cabecilla principal de la estructura delictiva, la encargada de la elaboración de las sustancias ilícitas y de coordinar la venta al menudeo de la denominada cocaína rosada (2CB o ‘tusi’), LSD, éxtasis, marihuana, cocaína y sus derivados.

La red delictiva ya se había esparcido por algunos colegios, universidades y sitios de entretenimiento nocturno en las localidades de Antonio Nariño, Barrios Unidos, Chapinero, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Suba y Usaquén, en Bogotá, y en el municipio de Chía (Cundinamarca).

Pese a estos resultados operativos, en Bogotá todavía no se puede hablar de los efectos de la famosa droga ‘zombi’ porque no hay un solo registro que dé cuenta de la presencia de la variante sintética del fentanilo en los barrios de Bogotá. Sin embargo, la situación no deja de ser preocupante, toda vez que sería el fentanilo de uso médico, usado como un potente analgésico, el que se estaría colando entre las calles.



(De su interés: 900 millones de actividades ha desarrollado Compensar en sus 45 años)

Facebook Twitter Linkedin

Banda denominada Los Olimpo Foto: Fiscalía General de la Nación

En ese sentido, lo que preocupa de esto es la proliferación en la calle de un medicamento que es de venta restringida y que no debería llegar a manos criminales. Si bien en Estados Unidos el consumo de fentanilo artesanal e ilegal se convirtió en un problema de salud pública por los altos índices de adicción que generó en ciudades como Filadelfia, en Bogotá el panorama no es igual.

Pero esta historia no es nueva. Desde el 1.° de junio de este año, luego de obtener declaraciones del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, del ahora subsecretario de Seguridad, Andrés Nieto, y del coronel Juan Alonzo, entonces comandante de seguridad ciudadana, este diario ya había establecido la ruta del mercado negro del fármaco que era administrado por los miembros de estructuras multicrimen como ‘los Piscianos’, ‘los Paisas’ y algunas facciones del ‘Tren de Aragua’ colombiano.

Incautación fue de 220 jeringas de fentanilo médico que estaban en cocinas hechizas ubicadas en Kennedy y Fontibón. FACEBOOK

TWITTER





En ese entonces, la incautación fue de 220 jeringas de fentanilo médico que estaban en cocinas hechizas ubicadas en Kennedy y Fontibón. Según la Fiscalía, esa fue la primera vez que se halló tal cantidad del fármaco en un sitio destinado para producción ilegal de drogas sintéticas.

El informe de investigación de laboratorio que fue ordenado para ese entonces por la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional concluye que en el caso de las sustancias halladas en Kennedy y Engativá se trata de fentanilo de uso médico; no obstante, como ya lo habían alertado tanto investigadores como los expertos, también se halló registro de ketamina, clonazepam, cannabinol y ribotril.

Más noticias de Bogotá:

REDACCIÓN BOGOTÁ

JONATHAN TORO