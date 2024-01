Un plan más de seguridad para Bogotá / Opinión

'Bogotá camina segura’, la estrategia de la actual administración para combatir el crimen en la capital se suma a una lista larga de anuncios que han hecho las últimas administraciones, con diversas iniciativas e ideas, para tratar de hacerle frente a un problema público que no para de crecer.



En esta oportunidad, se presenta un listado de 11 operaciones estratégicas que se pretenden desarrollar de inmediato para cambiar la tendencia preocupante que muestran las estadísticas oficiales en materia de homicidio, extorsión, hurto y microtráfico.



No hay muchas ideas nuevas, sino ajustes a la gestión operativa y administrativa que hoy realiza la policía. Se anuncian patrullajes más intensivos en zonas de restaurantes, bares y gastrobares; mayor presencia en puentes peatonales y un plan de seguridad específico para las estaciones de TransMilenio.



A su vez, se anuncian ajustes al trabajo territorial de la policía bajo la propuesta de bicicuadrantes y microcuadrantes. En la misma línea se menciona un Plan Frontera, un Plan Arcángel y la creación de grupos especiales para combatir la extorsión con inteligencia policial.



El alcalde Carlos Fernando Galán junto con el ministro de Defensa, Iván Velásquez.

Todo esto se apoyará en tecnologías y analítica de datos, pues si algo tiene la ciudad son diagnósticos sobre el comportamiento histórico de los diferentes delitos. No en vano, conocer los patrones de hurto permite desarrollar medidas más efectivas y tener respuestas más adecuadas, según los sitios donde se concentra el hurto y los horarios donde se manifiesta con mayor frecuencia.



Bajo esta perspectiva, la estrategia ‘Bogotá camina segura’ como instrumento de planeación estaría bien estructurada. Sin embargo, tiene varios vacíos o puntos débiles a juzgar por los anuncios.



Para empezar, no se hace mayor mención a metas e indicadores para evaluar la eficacia y eficiencia en el corto, mediano y largo plazo de cada una de las 11 acciones operacionales.



También existen vacíos frente a las propuestas para mejorar la confianza de los ciudadanos con la policía y las instituciones de justicia, un tema no menor, y que resulta trascendental si se quiere mejorar la denuncia por parte de las víctimas.



En este sentido, este plan debería revisar los protocolos de acompañamiento a las víctimas de hurto, quienes, además de la pérdida de sus objetos, requieren un acompañamiento especial para denunciar el hecho y la situación en la cual tuvo lugar la comisión del delito.

Carlos Fernando Galán monitoreando el servicio de TransMilenio.

Es necesario brindarles asistencia psicológica, pues en muchos de los casos la víctima estuvo bajo amenaza e intimidación por un arma cortopunzante o de fuego, tan es así que terminan heridos o pierden la vida. Qué bueno sería que el Distrito brindara ayuda psicológica a las víctimas, que cubriera los gastos médicos cuando una persona resulta herida, o que al menos le informe cómo va el proceso de su denuncia.



Este plan, a su vez, requiere fortalecer el enfoque diferencial, pues hay delitos que afectan más a mujeres que a hombres.



También es importante que se desarrolle una estrategia específica para combatir el porte ilegal de armas; las estadísticas muestran que cada vez más crece la comisión de delitos con armas blancas y armas de fuego en los homicidios, lesiones personales, hurto a personas, hurtos en el transporte público, hurto de automóviles y hurto de motocicletas y bicicletas.



Por supuesto, como todo plan que se anuncia, habrá que esperar los resultados que comience a arrojar, hacer los correctivos necesarios y asumir la responsabilidad que corresponda cuando las cosas no marchen bien, pues si algo quieren los bogotanos es tranquilidad, sentirse seguros y confiar en que las instituciones públicas no se lancen la pelota de un lado a otro buscando responsables o dolientes.

ÓMAR ORÓSTEGUI

Director del laboratorio de Gobierno de la Universidad de La Sabana