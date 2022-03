Una cosa es ser optimista y otra realista. Esa es, tal vez, la conclusión a la que se llega después de escuchar los anuncios que hizo esta semana la administración distrital para mejorar la movilidad del borde norte de la ciudad.



El ambicioso plan vial no es otra cosa que la sumatoria de proyectos que venían de tiempo atrás y que en su conjunto suman cerca de 4 billones de pesos.



Pero la presión mediática y la insatisfacción ciudadana de las últimas semanas con la congestión vehicular para entrar y salir de la ciudad, incluyendo el acceso a colegios, hizo que la Alcaldía saliera a anunciar este gran plan de inversión vial como algo novedoso para Bogotá y la región.



Sin embargo, en los anuncios olvidó mencionar que no todas las obras cuentan con recursos asegurados; con diseños y trazados definitivos; o con los permisos ambientales y legales que requieren. Todo eso, al final, afecta los tiempos para que esos proyectos realmente se materialicen.



También olvidó mencionar por qué algunos proyectos llevan años tratando de ejecutarse y presentan avances nulos o porcentajes de ejecución muy bajos. Tal es el caso de la conexión entre la Avenida Boyacá con calle 170 y 183. O la ampliación de la avenida novena entre las calles 170 y 193, que registra menos de una cuarta parte de avance.

Tampoco es claro qué pasará con el Regiotram del norte y su costo final; cómo será el esquema tarifario y cuánto costará su operación. Igual sucede con la extensión de la avenida Boyacá por los terrenos de Lagos de Torca hasta el límite del perímetro urbano y si esa obra ya cuenta con los permisos respectivos. Situación similar se observa con la prolongación de la avenida Cota.



Mención aparte merece el corredor verde donde no se ha oficializado y contratado la versión final de la obra; mucho menos cómo se van a resolver los cuellos de botella que registra la séptima a la altura del Codito y la autopista Norte en varios de sus tramos.



Ahora bien, que se amplíen con más carriles ambos corredores es significativo. Lo que no es tan claro es si serán exclusivos para vehículos particulares, para la extensión de Transmilenio hacia el borde norte o para el uso de ciclistas, asuntos que se deben detallar para calcular, efectivamente, su impacto en la descongestión vial. Además, mencionar desde ya, si estas iniciativas también van acompañadas de cargas económicas adicionales como peajes o cobros por plusvalías y valorizaciones a usuarios y residentes del sector.



En todo caso, Bogotá lleva años tratando de descongestionar el borde norte. Esperemos que este plan no se quede en anuncios y que, al finalizar su mandato, la alcaldesa deje claro estas inquietudes y, por supuesto, contratadas la mayoría de obras con las que se comprometió en su anuncio esta semana.

ÓMAR ORÓSTEGUI

DIRECTOR DE FUTUROS URBANOS