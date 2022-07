La evasión del pago de un pasaje de TransMilenio le costó la vida a un adulto mayor en la noche del pasado miércoles. Sobre las 9 p. m., de acuerdo con versiones oficiales, un hombre de 69 años fue arrollado por un bus de TransMilenio cuando, aparentemente, trataba de ingresar de manera irregular al sistema.



El siniestro vial ocurrió en la estación Tygua-San José, en la calle 6.ª con carrera 19, en el centro de Bogotá. Al parecer, el hombre iba a ingresar a la estación por las puertas laterales del costado occidente-oriente y se cayó justo en el momento en que pasaba el enorme bus articulado.

“TransMilenio S. A. lamenta el accidente que se presentó a la altura de la estación Tygua en la que un ciudadano perdió la vida, al parecer, intentando ingresar de forma irregular al Sistema. TransMilenio hace un llamado a todos los usuarios a no poner en riesgo su vida tratando de evadir el pago del pasaje”, afirmó la empresa, y reportó que, durante el año, otras cinco personas han resultado lesionadas cuando trataban ingresar o salir de forma irregular de las estaciones Calle 19, León XIII, NQS Calle 75, Ciudad Jardín y Gobernación. En 2021, se habían reportado otros tres lesionados por la misma causa en Venecia, Avenida 39 y Calle 22.



Ante esta fatalidad, hoy Bogotá amaneció con operativos pedagógicos y campañas por parte de la Policía para evitar un comportamiento de alto riesgo: cruzar avenidas completas para entrar o salir de una estación de manera irregular. Operaciones similares se hicieron a principios de año en Soacha, liderados por la Alcaldía Municipal.



“Estamos adelantando una campaña que busca salvar vidas. Hoy estamos en las Américas con carrera 65 y estamos viendo que personas de manera imprudente están saliendo por los sitios no autorizados y están atravesando de manera irregular la avenida Las Américas y poniendo en riesgo sus vidas”, describió ayer el coronel Wilford Méndez, comandante de Policía de Seguridad Ciudadana, quien, en medio del operativo, mostró cómo hombres y mujeres cometían este acto.



“Vemos allí a la persona en el separador: saltó el muro de tubos de contención puesto para evitar que se presente eso (igual lo hizo). Luego (las personas) se atraviesan cuatro carriles y eso es un riesgo altísimo para la vida”, afirmó el coronel, y explicó que, en lo corrido del año, se han impuesto más de 28.000 comparendos a personas que no están pagando el servicio de TransMilenio y otros 11.000 por salir del sistema por lugares no autorizados.



Por su parte, el comandante de la Policía de TransMilenio, el coronel Jader Llerena, indicó: “Esta campaña la vamos a realizar durante este trimestre en los sitios donde se ha evidenciado que hay tanto mayor evasión de pasaje como mayor paso irregular de peatones por vías principales. Lo vamos a realizar en las horas más críticas: en la mañana y en la tarde-noche”. De acuerdo con el coronel Llerena, no son una sino dos las víctimas fatales que ha dejado esta acción de evasión.

¿Cómo contener los colados?

Esta semana, en debate de control político en temas de movilidad en el Concejo de Bogotá, el gerente de TransMilenio, Álvaro Rengifo, reportó las acciones contra la evasión. Por una parte, indicó: “Contratamos desde el año pasado unas puertas que no solo nos las van a instalar, sino que la remuneración está atada al funcionamiento y a la reducción de la evasión”. Frente a las entradas para población con discapacidad, también usadas para evadir, aseguró: “Se están instalando electroimanes que ya no permiten que la puerta abra con un simple empujón”. Finalmente, anotó que se están cotizando torniquetes piso-techo.



REDACCIÓN BOGOTÁ

*Con reportería de Leonardo Ballesteros y Camilo Romero, periodistas de Citytv

