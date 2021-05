Un millón de personas en Bogotá viven en pobreza extrema

María Tatiana Céspedes tiene tres hijas. Es madre soltera y vive en una casa en Ciudad Bolívar en la que comparte cuatro habitaciones con 15 personas más, todos familiares: hermanas, sobrinos, mamá. Vive del rebusque desde los 7 años. Hoy está vendiendo capas para los manifestantes en la autopista Norte, donde no deja de llover y hay miles de jóvenes marchando. Es miércoles 5 de mayo del 2021. Llegó a pie desde su hogar y espera ganarse unos 15.000 o 20.000 pesos, si le va bien.

Está de acuerdo con las marchas porque dice que quiere un país con más oportunidades para sus hijas, pero también porque tiene más posibilidades de conseguir el diario. “Ahorita que hay marchas medio se hace para comer, pero cuando no hay marchas es duro, vendemos sombrillas, dulces, cosas en toda Bogotá, en la zona rosa, el centro, parques y eventos. Hoy estamos que si desayunamos no almorzamos, y si almorzamos, no comemos, estamos es en la guerra”, explicó María Tatiana.



Según los más recientes datos de pobreza revelados por el Dane, esta mujer está en pobreza extrema ya que su ingreso mensual promedio, aunque podría estar entre los 400.000 y los 450.000 pesos, se tiene que dividir entre ella y sus tres hijas, lo que les daría un promedio de 150.000 pesos a cada una, es decir, menos de 178.607 pesos, el límite establecido para considerar que una persona estaría aguantando hambre.

Como ella hay 1’108.836 hombres y mujeres en la ciudad, casi la población de Barranquilla, Atlántico. Personas, principalmente vendedores ambulantes, que sobreviven en las calles desde hace años, como María, pero que la pandemia los terminó de arrinconar.



Óscar Andrés Jiménez, economista consultor, explicó que en el 2020 la capital del país experimentó un retroceso de 10 años en materia de bienestar de los hogares. Mientras que en el 2019 había 344.591 ciudadanos en pobreza extrema, el año pasado se sumaron 764.245 personas más. Sin embargo, el coronavirus y las consecuentes medidas de restricción a la movilidad no son la única explicación a esta crisis, ya que los indicadores eran inquietantes incluso antes de la pandemia.



Los mismos datos revelados por el Dane dejan ver que este indicador pasó del 2,50 por ciento en el 2018 a 4,20 por ciento en el 2019. “Es un fenómeno que habíamos visto en Bogotá y por ejemplo en Bucaramanga, que se había destacado por tener buenas condiciones en materia de pobreza, pero que ha presentado un retroceso desde 2015”, explicó Jiménez, quien agregó: “Bogotá es la que más atrae población migrante. El efecto ha sido importante, no tanto por un desplazamiento laboral, sino porque los hogares migrantes llegan a hacer parte de las familias de la ciudad y eso se nota en las condiciones de vida”, precisó.



En esto coincide Ómar Oróstegui, director de Futuros Urbanos, quien afirmó en su más reciente columna en EL TIEMPO que otros factores como la desaceleración económica, el desempleo y la migración de personas en condición de pobreza “terminaron afectando el esquema fiscal que tienen los gobiernos locales para atender la demanda creciente por subsidios y ayudas estatales, lo que hoy nos tiene en una compleja situación”.



Xinia Navarro, secretaria de Integración Social, explicó que aunque sabían que los niveles de pobreza iban a aumentar, no esperaban que fueran tan altos. Agregó que para tratar de contener esta situación han ampliado los servicios que brindan, y que incluso 37.000 millones de pesos que iban a destinar para el mantenimiento de las sedes de la entidad se dirigirán ahora para atender el hambre en las calles.

“El hambre es una situación que se está presentando en distintos estratos de la ciudad, y es una situación compleja. Hay dos formas de atacar la pobreza, la contención social, el servicio social directo con comida caliente, canasta alimentaria, alojamiento, porque muchos se quedan sin vivienda; se requiere acompañamiento para jardines infantiles, población en condición de discapacidad, de habitante de calle”, sostuvo la funcionaria.

El viernes pasado, por ejemplo, se entregaron en el centro de la ciudad, en la carrera 7.ª con calle 24, un total de 300 sopas calientes a habitantes de calle que suelen estar en este sector.



Por otro lado, Navarro explicó que las mujeres y los jóvenes han resultado ser los más afectados, y que por tal razón las acciones que están desarrollando tienen un enfoque especial sobre esta población.



“La Administración Distrital ha tenido que reorganizar prioridades. La alcaldesa Claudia López está determinando cómo reajusta prioridades del Distrito para pegarle a esta pobreza extrema, estamos haciendo ajustes para que estas personas que están en pobreza extrema sean las que se beneficien de manera prioritaria”, afirmó la secretaria de Integración Social.



Pobreza monetaria

César Andrés Rincón tiene 40 años. Paga una pieza en Los Monjes, localidad de Engativá. No tiene hijos y trabaja como domiciliario en bicicleta. Gana en promedio 450.000 pesos mensuales y a veces, si las cosas le marchan bien, y madruga y trasnocha a puro pedal, logra los 500.000 pesos. No obstante, las marchas del paro nacional han dificultado la entrega de pedidos, y ha tenido que salir a vender helados a la calle.



Paga 250.000 pesos de arriendo, sin contar servicios. El resto es para su alimentación. Dice que no le queda para comprar ropa, o algo más, y no se imagina cómo sería su vida si tuviera una familia que alimentar. En cuanto a pobreza monetaria, la línea que estableció el Dane fue de 455.030 pesos, es decir que si alguien tiene ingresos por debajo de esta cifra, puede considerarse dentro de esta categoría.



César es uno de los 3’357.585 habitantes de Bogotá que está en pobreza monetaria. Esta cifra también aumentó durante el 2020. Mientras que en el 2019 estaba en un 27,20 por ciento, el año pasado subió a 40,10 por ciento. Concretamente, 1’110.734 ciudadanos cayeron a este tipo de pobreza, que limita el acceso a servicios básicos. La traducción de estos números es que dos de cada cinco bogotanos están en esta condición.

Ante este panorama, crítico e inquietante de acuerdo con expertos en la materia, se hace necesario volcar los esfuerzos institucionales para atender a estas personas.

Felipe Bogotá, director de Bogotá Cómo Vamos, explicó cuáles serían algunas de las acciones que podrían ejecutarse desde el Distrito.



“La situación de pobreza hoy requiere ampliar las medidas para su contención, como aumentar y garantizar las transferencias monetarias y ayudas alimentarias que brinden protección social; por lo menos hasta que la pandemia no impida la actividad económica de manera natural”, sugirió Bogotá, quien agregó que se deben contemplar flexibilizaciones en el entorno empresarial, como menores restricciones para la creación de empresas, empleo formal, responsabilidades tributarias, entre otras.



Por su parte, Esteban Mina, del observatorio de Deuda Social de la Universidad Javeriana, explicó una iniciativa ciudadana que empezó a hacer carrera en el Congreso de la República con la radicación, el pasado 26 de marzo, de un proyecto de ley que propone una renta básica permanente. Mina dice que no es necesaria una reforme tributaria para llevarla a acabo, ya que según cuenta, el Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) tiene recursos disponibles para llevarlo a cabo.



“Se plantea la renta básica al menos para esta gente que se empobreció a un nivel tan bajo. Hay que entregarles un subsidio de renta básica que sería, para una persona, de 120.000 pesos y, para tres personas, de hasta 460.000 pesos”, propone el experto.

Añadió que esto le costaría al país un 3 por ciento del PIB y que no necesitaría de ningún requisito previo para acceder, como sucede por ejemplo con Familias en Acción y otras ayudas, sino que bastaría con ser ciudadano colombiano y encontrarse en condición de pobreza extrema.



Finalmente, ante la actual coyuntura, que no se ve muy optimista por cuenta del avance del tercer pico del covid-19, el reciente estallido social, la migración, el desempleo, etc., Felipe Bogotá envió un mensaje de unión. “Los hechos de los últimos días, sumados a los datos de pobreza en la ciudad, son un llamado ciudadano a que es el momento de recuperar la confianza, juntar esfuerzos, dialogar y construir en conjunto un modelo diferente de bienestar que proporcione las oportunidades y derechos mínimos para todas las personas”, concluyó.