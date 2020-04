Así se ha vivido en Bogotá desde primer caso de contagio de covid-19

Desde la confirmación del primer caso de contagio por el virus hasta la prolongación de la cuarentena hasta el 27 de abril. Ya son 779 contagiados en Bogotá, de ellos 22 han fallecido y 46 se han recuperado.

- 6 de marzo

Una joven de 19 años, el primer caso de covid-19. Llegó de Milán (Italia) el 26 de febrero.



- 11 de marzo

La alcaldesa Claudia López declara la alerta amarilla por coronavirus.



- 12 de marzo

Regaño de la alcaldesa a gerente de Opain, Álvaro González, por ingreso de extranjeros sin control por aeropuerto El Dorado. Cinco días después renunció.



- 13 de marzo

La alcaldesa pide tomar en serio la alerta y habla de cerrar Bogotá.



- 16 de marzo

Suspenden clases presenciales en colegios públicos de la ciudad. /80 niños son enviados a sus casas.



- 16 de marzo

Declaran la calamidad pública por pandemia, para garantizar traslado de recursos.



›18 de marzo

Protestas de internos en cárceles por prohibición de visitas. En La Modelo, los disturbios dejan 23 muertos.

- 19 de marzo

Bogotá y cuatro departamentos anuncian simulacro de cuarentena.



Cacerolazo en algunos sectores por decreto del Gobierno Nacional que exige que cualquier decisión de orden público se coordine con Presidencia.



Desbandada de bogotanos hacia municipios para pasar los 4 días de simulacro fuera de la ciudad.



- 20 de marzo

Primer día de simulacro para prepararse para una cuarentena.



Después de anunciar que no se hará prueba de coronavirus, la alcaldesa se realizó la prueba. Esta salió negativa.



La mandataria amenaza a viajeros que se fueron de puente con no dejarlos entrar a la ciudad y pide tomarse en serio el virus.



- 21 de marzo

Aparecen las primeras congestiones de personas en supermercados y calles de la ciudad.



Alcaldía anuncia alimento y techo a las familias pobres y vulnerables.



La Alcaldía anuncia que todas las familias pobres y vulnerables tendrán alimento y techo. Y aplazan pago de impuestos distritales para estratos 1, 2 y 3.

- 23 y 24 de marzo

Regreso de vehículos a la ciudad se hace mediante pico y placa.



- 24 de marzo

Claudia López dice que decreto de cuarentena nacional es muy laxo. Afirma que excepciones a negocios hicieron que la gente saliera a las calles.



- 25 de marzo

Simulacro de cuarentena empalma con la cuarentena nacional obligatoria.



Hombre de 76 años, la primera víctima fatal del virus en la ciudad.



Desobediencia de ciudadanos y cadenas en redes, los lunares en último día del simulacro.



- 26 de marzo

Lanzan Bogotá Solidaria casa, con el fin de darles ayudas a 500.000 familias, 350.000 mediante ayudas del Distrito y el Gobierno y 150.000 a través de donaciones.



Decretan 'pico y cédula' para pasajeros de TransMilenio en Soacha y exigen tapabocas para ingresar al sistema.



- 27 de marzo

Secretario de Salud dice que Bogotá necesitará 3.000 camas para atender la emergencia del covid-19. La capital cuenta con aproximadamente 1.000.



Anuncian que Corferias será el hospital más grande de Bogotá. Dos de sus pabellones serán convertidos en centro hospitalario, no recibirán pacientes contagiados.



- 28 de marzo.

Sismo en la Mesa de los Santos, Santander, rompe tuvo principal del acueducto y deja sin agua a Chía, en pleno confinamiento.



- 30 de marzo

Alcaldía dice que 'no puede haber unidades de cuidado intensivo en el San Juan de Dios'. Para esta labor se necesita una infraestructura y equipos especiales.



Bloquean la vía a Tenjo por rumor de traslado de contagiados de covid-19.



- 31 de marzo

La desobediencia sigue siendo la cara de la cuarentena en Bogotá.



La alcaldesa dice que la cuarentena podría alargarse hasta el junio.



- 1.º de abril

Bogotá urge deshacinar estaciones y URI por riesgo de coronavirus. Secretaría de Seguridad advierte sobre alta posibilidad de contagio de internos.



Alcaldesa le dice al Gobierno: “No solo necesitamos decretos, sino plata para ayudar a la clase media”.



Polémica porque Claudia López dice que “Bogotá no puede hacerse cargo de los venezolanos”.



- 2 de abril

Aunque la Secretaría de Educación les recomendó a los padres de familia llegar puntuales a la citación para reclamar los refrigerios de sus hijos, nuevamente se presentaron aglomeraciones y largas filas a la entrada de los supermercados.



Médicos se quejan de rechazos y amenazas en medio de la pandemia.



- 3 y 4 de abril

Protestas en Villa de los Alpes por albergues temporales de población vulnerable.



- 5 de abril

Alcaldesa responde a Presidente: “Lo único inteligente es que quedándonos en casa #SalvamosVidas”.



Ordenan el uso de tapabocas en estaciones y buses de TransMilenio.



- 6 de abril

Alcaldesa celebra la extensión de la cuarentena hasta el 27 de abril.



El Ministerio de Salud reporta 779 contagiados con el virus en Bogotá, de ellos 22 han fallecido.

