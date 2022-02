Una familia de la localidad de Kennedy vivió un momento de terror en las últimas horas debido a un incendio intencionado. La emergencia ocurrió cuando un individuo, que se movilizaba a bordo de una bicicleta, llegó hasta una vivienda del barrio Britalia y sin mediar palabra empezó a rociar gasolina.



Posteriormente, este sujeto le prendió fuego a la casa sin importarle que dentro de ella había personas.

Las víctimas de este ataque aseguran que no tienen a dónde ir y que todos sus enseres se perdieron en la conflagración.



"No sé quién lo haría, enemigos no tenemos, no sé si fue por gusto, envidia”, dijo la propietaria de la vivienda a Blu Radio.



De acuerdo con las autoridades, el agresor quedó captado en varias grabaciones de cámaras de seguridad.

