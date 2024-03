Un hombre habría sido retenido y extorsionado por llamada durante 5 horas

El pasado martes, 5 de marzo, se conoció el caso de un hombre de 29 años, quien, presuntamente, habría sido engañado por uno de sus clientes.

Según la víctima, quien se dedica a ser instructor deportivo a domicilio, comentó a City TV que había sido retenido a través de una llamada telefónica por tres hombres, quienes se identificaron como presuntos miembros de las disidencias de las Farc.

Si usted se llega a mover de ahí mando a que lo maten. Tengo dos personas cerrándole el paso

El instructor comentó al medio que los hechos se habrían presentado mientras él se encontraba en la vía Bogotá - Cota, lugar donde dos de los delincuentes lo estaban vigilando mientras mantenían comunicación con él por llamada.

"Si usted se llega a mover de ahí mando a que lo maten. Tengo dos personas cerrándole el paso", comentó la víctima.

Al tenerlo retenido, los sujetos le pidieron toda la información personal y de sus familiares al instructor deportivo, consiguiendo que él le diera el contacto de su madre, por lo que los delincuentes no dudaron en comunicarse con la mujer para solicitarle 12 millones de pesos por la libertad de su hijo.

Chat de la familia con los delincuentes. Foto:City TV Compartir

Usted le llega a decir algo y lo que pasa es que lo matamos a usted. Ya sabemos donde está su mamá, así que podemos ubicarla a ella también

Durante la presunta extorsión, los delincuentes amenazaron constantemente a la víctima y a su familia, asegurándoles que si no llegaba la consignación del dinero le estarían informando en dónde quedaba el cuerpo del instructor, según las conversaciones que quedaron registradas en el chat de WhatsApp que mantuvieron los sujetos con los familiares del hombre.

"Usted le llega a decir algo y lo que pasa es que lo matamos a usted. Ya sabemos donde está su mamá, así que podemos ubicarla a ella también", agregó el instructor.

Dados los hechos, la familia del instructor consignó dos millones de pesos a un número celular sobre las 2:00 de la tarde, dejando ir a la víctima, según reveló City Tv.

Según el hombre, los delincuentes lo obligaron a destruir su número de celular.

Respecto a la identificación de los presuntos implicados, el hombre afirmó que, debido a que tenían el rostro cubierto, no pudo determinar sus características: "Casi no los vi, la verdad es que no veo muy bien de lejos, no tenía mis gafas en el momento y pues simplemente vi dos sombras allá".

En este momento las autoridades pertinentes se encuentran investigando los hechos, según el medio mencionado.

*Con información de City TV.

Más noticias en EL TIEMPO