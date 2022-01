La mujer de 29 años fue agredida la madrugada del pasado 31 de diciembre en inmediaciones del sector del Restrepo, sobre la Av primera de mayo, por su expareja sentimental a la salida de un bar donde se encontraban celebrando el cumpleaños del agresor.

Luego de las 2:00 a.m. el hombre atacó a la víctima en plena vía pública ocasionándole severas contusiones en el cuerpo " él me pega puños en las piernas, me hala de los brazos y me agarra del cuello como si se me fuera a acercar a abrazarme peor lo que hace rasguñarme el cuello como si me fuera a asfixiar".



El incidente fue atendido por una patrulla de la Policía del sector del Restrepo que llevó a la expareja de la mujer a la Unidad Permanente de Justicia (UPJ) donde se le solicitó al hombre que le regresara las tarjetas bancarias las cuales le había quietado a la víctima en medio del ataque.



De acuerdo con el testimonio de la víctima " la denuncia la hago días después por pena, por temor y por miedo a que él tome represalias contra nosotros, contra mi familia y especialmente contra mi hijo".



La víctima fue incapacitada por 12 días y en el reporte de Medicina Legal quedaron consignados múltiples hematomas en la cara, el cuello y las piernas; y una mordedura en el pómulo derecho de la cara de la mujer agredida. La mujer y su familia fueron puestas en medida de protección por violencia intrafamiliar.



EL TIEMPO-CITYTV