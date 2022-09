Cristian Montenegro tiene una familia de trapo. Natalia, su esposa, tiene 27 años, y lleva gafas y el cabello negro. Aldolfo Daniel, el hijo mayor, tiene 7 años. Y Lady María, la niña pequeña, tiene cuatro años y suele ir vestida con el uniforme del colegio.



Esta particular familia no solo llama la atención en las calles de Bogotá, sino también en redes sociales. Cristian, a través de su cuenta en Tik Tok (@montbk5959) sube historias de su vida cotidiana.



"Duré solo y no encontraba a nadie en mi vida. Decidí fabricar mi familia, para que me acompañe", le contó Cristian a City Tv.



Una decepción amorosa es lo que habría llevado a Cristian a decidir llevar una vida familiar distinta. Como le contó a City Tv, su antiguo amor se habría ido a Roma (Italia), allí conoció a otra persona y lo olvidó.



Ahora, él dice haber encontrado en Natalia una segunda oportunidad: "Yo a ella la amo porque me ha entendido y me ha dado la confianza".

*Con reportería de Juan David Ocampo, periodista de City Tv​