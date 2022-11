Este martes, hacia las 2 de la mañana, se presentó un choque múltiple que involucró a tres vehículos: un tractocamión, un camión furgón y un automóvil, en la vía Bogotá-Girardot, cerca al peaje de Chusacá. Murieron tres personas.



Por ahora lo que se sabe es que quien manejaba el carro particular detuvo su marcha para hacer el giro a la izquierda en el separador. Esta maniobra no está permitida. Luego es chocado por la zona posterior por el tractocamión y se sale a un costado de la vía quedando sobre la zona verde de la calzada Girardot–Bogotá.



Posteriormente, el camión furgón choca al carro particular desplazándolo de su posición anterior. En el camión furgón el ocupante resultó ileso; el ocupante del tractocamión fue traslado en una ambulancia de la Concesión y sus heridas eran leves y en el automóvil, que transportaba 4 ocupantes, tres personas fallecen en el sitio.



El conductor fue traslado al hospital San Luis de Soacha, Cundinamarca, en una ambulancia particular. En el vehículo de placas BDD566, de marca Chevrolet, color azul, no se encontró licencia de tránsito. Quien manejaba era Steven Torres Guerrero, residente del Conjunto residencial Alelíes Soacha.



Sus acompañantes eran una mujer y dos hombres, quienes fallecieron. El tractocamión era marca Kenworth de color amarillo y era conducido por Óscar Javier Fonseca Murcia, de Barranquilla. Tiene 46 años y era su conductor.



El tercer vehículo era un camión de placas TTO262 de marca Chevrolet, color azul. Era manejado por Lorenzo Martínez Beltrán. Resultó ileso en el accidente.



Este fin de año funcionarán 54 caravanas de movilidad que recorrerán el departamento de Cundinamarca. Habrá incluso un simulador para que los usuarios comprendan la importancia del cinturón de seguridad. Todos los actores viales serán informados de los peligros de no cumplir con las normas de tránsito.



“Necesitamos más conciencia en las vías para reducir la accidentalidad”, dijo el secretario de movilidad, Jorge Godoy. Para septiembre de 2022 aumentó el número de víctimas en accidentes de tránsito en las vías del departamento. Pasó de 1.493 a 2.193 para el mismo periodo de víctimas fatales y no fatales.



REDACCIÓN BOGOTÁ

CAROL MALAVER SÁNCHEZ