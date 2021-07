Un fletero arruinó el sueño de estudiar de un comerciante

El único sueño de un comerciante del barrio El Restrepo de la localidad Antonio Nariño, quien prefiere ocultar su identidad, era poder entrar a estudiar una maestría en la Universidad Distrital. Venía desempeñándose como constructor pero sabía que si estudiaba se iban a incrementar sus posibilidades laborales.

Por eso tramitó un préstamo por un valor de 14 millones de pesos con un banco de la ciudad. “Luego de cumplir con todos los requisitos me lo aprobaron y pues, feliz, me fui a la entidad bancaria a retirar el dinero”.

Todo ocurrió ayer 12 de julio a eso de las 2:30 de la tarde justo en el momento en que iba saliendo de la entidad bancaria. “Dos tipos que conducían una moto me venían siguiendo desde que salí del banco. Lo raro es que nadie sabía de ese préstamo”.

Los fleteros se movilizaban en una moto de alto cilindraje y cuando vieron la oportunidad, uno de ellos, el parrillero, se bajó del vehículo y lo persiguió. “Yo me asusté y también corrí, cuando me vi en peligro. Traté de meterme en una tienda pero el ladrón también se metió y le vi toda las ganas de matarme”.

La víctima, al ver la sevicia de los delincuentes, soltó el dinero para que el hecho no se convirtiera en tragedia. “Yo tengo esposa e hija, y pues preferí entregarlo todo al ver que el tipo me apuntaba con el arma. Preferí no correr riesgo”.



Este ciudadano puso la denuncia formal y aunque sabe que difícilmente recuperará su dinero, sí le pide a las autoridades que avancen en la investigación para desmantelar esta banda que opera en el sector. “Del banco nunca me ofrecieron acompañamiento de la policía. Yo quiero que se investigue en todas las instancias. Quedé con una deuda y con mi proyecto de vida destruido”.

La investigación está en manos de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá pero al ciudadano le ha tocado, por sus propios medios, recolectar pruebas para que avance en algo el proceso en el que presume hay varios cómplices.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE LEONARDO BALLESTEROS DE CITY TV

Escríbanos a carmal@eltiempo.com