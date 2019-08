Así es un día siendo un miembro del Esmad

Es el Día del Trabajo y, como es habitual en Bogotá, se presentan disturbios en medio de las manifestaciones. Se oye una explosión y la gente corre; el humo blanco no deja ver a más de 50 metros. Respirar se hace difícil por el gas pimienta que lanza el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Decido concentrarme no en la protesta, sino en el Esmad, como se lo conoce.

Formados, estos hombres y mujeres no pierden su posición, ni un paso atrás: la orden es no permitir el bloqueo de TransMilenio. En ese momento me pregunto: ¿cómo será estar dentro de esa armadura?



Así que pedí autorización y una semana después estaba en un bus con el capitán Edwin Beltrán, comandante de esa unidad, y 50 patrulleros rumbo a la Escuela de Suboficiales de la Policía Gonzalo Jiménez de Quesada, en Sibaté. Llovía y hacía frío.

A donde va uno vamos todos. Si alguien cae, alguien lo levanta, jamás un hombre solo. El Esmad es una familia. FACEBOOK

TWITTER

La idea era participar en un simulacro de alteración del orden público, que es la parte final del entrenamiento.



El Esmad se creó en 1999, durante un paro nacional. Hoy lo integran 600 hombres y mujeres.



El entrenamiento dura diez semanas. Pese a la dureza del acondicionamiento físico, aseguran que lo más difícil es la parte psicológico. La capacitación incluye derechos humanos, manejo de crisis, el papel de la Policía en la protesta social, el uso de la fuerza y la mediación policial.



La unidad mínima está compuesta por un oficial, cinco suboficiales y 36 patrulleros. Mientras que una unidad móvil la integran cinco oficiales, 20 suboficiales y 160 patrulleros, explica el capitán Beltrán.



Muchos los insultan, olvidando que alguien debe hacer este trabajo. Obedecer es el lema que rige al Esmad y su prioridad, mantener el orden. “A donde va uno vamos todos. Si alguien cae, alguien lo levanta, jamás un hombre solo. El Esmad es una familia”, dice la patrullera Elizabeth Vesga.

El Esmad se fundó en 1999, durante un paro nacional. Hoy lo integran 600 hombres y mujeres. Foto: César Melgarejo/ EL TIEMPO

Me pusieron la gorra y empezó el entrenamiento. Me dieron una tula enorme que contenía el protector corporal, el bastón tonfa, el casco y el escudo. En pocas palabras, la armadura, hecha de polímero resistente, en algunos casos blindada.



El protector corporal es negro, con refuerzos en piernas, brazos, pecho y espalda. Me sentía un robocop. Tenía 8 minutos para estar lista y formar. No iba a hacer quedar mal a la unidad de escuderos a la que fui asignada y logré (con mucho esfuerzo y ayuda de ellos) a estar lista en 5 minutos. La armadura (protector corporal) pesa 10 kilos, el escudo, otros 4. Me enseñaron las estrategias, formaciones, los nombres. En ese momento ya estaba cansada y casi no sentía el brazo izquierdo de cargar el pesado escudo.



La patrullera Andrea Pimentel, con cinco años en el escuadrón, fue asignada como mi compañera. Estaría pendiente de mí mientras portara el uniforme.



El capitán Beltrán ordena ir al campo de entrenamiento. Montaña arriba unos 'manifestantes' bloqueaban el paso. Eran cadetes que representaban a encapuchados.



La voz del intendente Nelson Manzanares se oyó con fuerza: “¡Avanzar... grupo 2 extendido!”. Sentí miedo. Recordé las veces que en mi trabajo como periodista he estado en medio de esas protestas, en un sitio seguro. Ahora sería blanco de gritos y piedras.



En mi cabeza retumbaba la instrucción del intendente Manzanares: “¡No respire por la boca!”. Pero cuando explotó la primera bomba de gas pimienta, el casco se volvió una cámara de aire, abrí la boca y levanté la careta. Grave error. Antes de tomar una bocanada sentí que me bajaron la careta, y de un grito me mandaron: “¡Rápido, Marta: no se quede, que se muere!”.



Saqué fuerzas y llegué a la parte alta de la loma. El panorama era confuso. Había humo blanco, el gas pimienta ardía en mis ojos y mi garganta. Estaba asfixiada. Me gritaban “tombo hijueputa”, “como es bruta y no estudió, le tocó meterse de Policía...”.



No había sentido tanta presión en mi vida. Las explosiones retumbaban en mi cabeza. Pensé que me iban a dar agua o unos minutos para reponerme. Pero si tenía puesta la armadura, tenía que comportarme como agente del Esmad.



Me estaba reponiendo cuando se oyó: “¡Cúbranse... A la izquierda el paso... Avancen!”.



Miré a la patrullera Andrea y la imité. Me entregaron la lanzadora de gas, y en medio del caos trataba de recordar las instrucciones para evitar que se trabara. Ella estaba de escudera y yo disparaba. Tenía que protegerla. Las piernas no me daban; los brazos, agotados; los pulmones me pedían aire, pero ni modo de levantar la careta.



Para no fallar, me apoyé en las mujeres que veía. Con mi última bocanada de aire terminé la prueba. Entre gritos y abrazos de los policías coroné la montaña. Había superado el examen.



Los miembros del Esmad son seres humanos que por pasión escogieron estar en el escuadrón. Son esposas, hermanos, amigos, hijos y padres dentro de una armadura, y sus armas son solo para dispersar manifestantes.



Marta Noriega

Para EL TIEMPO

Citytv