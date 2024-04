'Cada vez más bogotanos ven a Australia como un destino para estudiar", CEO de LAE Educación Internacional

- El RoadShow, la feria latinoamericana más destacada para estudios en Australia, llega a Bogotá y Medellín con el propósito de que los colombianos se informen en detalle sobre una amplia gama de programas de pregrado, posgrado y cursos de inglés ofrecidos por 15 de las principales universidades de Australia, reconocidas entre las mejores a nivel mundial. La feria se realizará en el hotel Hilton de la calle 72 el sábado 13 de abril desde la 1:00 de la tarde.

EL TIEMPO habló con Yamileth Otero, CEO de LAE Educación Internacional, quien habló de las oportunidades para los colombianos en Australia y cuáles son los puntos clave para lograr no solo la visa sino obtener un proceso académico exitoso en algunas de las universidades más prestigiosas del mundo.

¿De qué se trata la feria?

Nosotros llevamos más de 15 años haciendo esta feria en toda Latinoamérica para promover estudios en Australia. Lo que hacemos es traer a los representantes directos de las universidades y buscamos que en un solo espacio quien esté interesado en hacer estudios en el extranjero tengan la oportunidad de hablar con diferentes agentes para obtener la mejor información, clara y actualizada.

¿Cuál es la importancia de la feria?

Yo creo que el activo más importante que puede tener una persona que esté pensando en el proyecto de movilidad es información para no equivocarse. Por ejemplo, si yo soy papá y tengo mi esposa y estoy pensando en irme perfectamente puedo llegar a pagar entre 8.000 y 12.000 dólares por el estudio de mis hijos pero si me informó bien puedo saber que hay instituciones que pueden ofrecer el estudio gratis a mis dos o tres hijos pues hay una diferencia enorme en costos. Por eso para nosotros es importante que tengan toda la información puntual de los actores principales: las universidades, el Gobierno de Australia y entidades financieras.

¿La agencia tiene representación solo de Australia?

Nosotros llevamos 26 años y nacimos dedicados solo para Australia. Hoy representamos a 800 instituciones de todos los países angloparlantes pero seguimos con el corazón muy fuerte en Australia. De hecho, somos la única agencia en Latinoamérica que representa a todas las universidades en Australia y eso es muy valioso porque puedo brindarle la oferta en cualquier institución en el área que se le ocurra. Nuestra función consiste en brindarle toda la información, apoyarlo en el proceso logístico hasta que el candidato se vaya y apoyarlo durante su estadía allá en el país de destino.

¿Los programas a los que apuntan los colombianos con permanentes para migrar o también curso de inglés y certificaciones?

Somos una agencia de estudio y nos convoca a apoyar a personas que tengan un plan de estudio y esto va desde el que quiere ir a un colegio hasta un doctorado y todas las áreas que hay en ese intermedio. Esto significa cursos de inglés, alguien que quiera hacerse un curso técnico, un bachelor, un semestre o cualquier área del estudio.

¿En términos migratorios prestan ayuda?

Nosotros no hacemos nada en términos migratorios porque no nos corresponde pero sí tenemos un partner con el cual pueden consultar. Particularmente en Colombia muchas familias planean irse a estudiar pero con un fin de migrar. Entonces se van para probar y allá deciden quedarse y desde ahí es muy importante la decisión. Entonces sí yo desde Colombia sé que ese es mi fin y que me voy a quedar tengo que tener en cuenta que, por ejemplo, si me voy a Sidney, luego de estudiar tengo menos posibilidades de quedarme que si me voy para una región chica como Adelaide. Si bien no somos agentes migratorios, sí les podemos brindar esa información si el estudiante hace explícito que se quiere quedar.

¿Qué pasó con el tema de la visa de Australia?¿Cómo está el panorama para los estudiantes que quieren migrar hacia ese país?

Australia es uno de los países que ha tenido una migración más organizada en toda su historia y lo que pasó durante la pandemia fueron situaciones no normales que generaron que se dieran extensiones de visa a estudiantes para que también pudieran trabajar porque no podían regresar. Pero entonces lo que sucede hoy y lo que busca Australia es que quien vaya a estudiar sea un estudiante genuino y no tienen ningún problema en que un profesional calificado y que tenga una profesión de las que ellos necesitan se quede pero sí están evitando que un estudiante de inglés extienda su visa por tres años con el mismo curso para quedarse manteniendo una visa que ya no tendría lógica.

Entonces, si una persona dice ‘me voy a estudiar inglés’ y lo acaba y luego empieza un curso técnico porque tiene sentido con lo que quiere y luego quiere validar ese curso con la universidad y terminar los estudios universitarios, es completamente válido. Pero lo que ellos evitan es dejar estudiantes con programas que no tienen lógica y que no hacen consecuencia con su carrera.

¿Qué tan receptivas son las universidades en Australia con estudiantes migrantes Colombianos?

Totalmente. Las universidades lo que buscan es que sean estudiantes con buenos promedios y que tengan inglés y que tengan experiencia laboral, entonces, el filtro de la universidad nada tiene que ver con la nacionalidad, el filtro realmente es la calidad educativa del estudiante.

¿Qué tan alto es ese estándar?

Comparado con la calificación que tenemos aquí en Colombia es al menos un 4 de 5. Porque estamos hablando de universidades top porque Australia a pesar de que es un país joven y no es tan tradicional en educación, tiene 42 universidades y de esas, 11 están en el top 150 del mundo.

¿Cuál es el top cinco de las universidades a donde ustedes más envían gente?

Hablar de un top es muy difícil porque depende de los top internacionales. Pero yo podría hablar del G8 porque son Universidades que son tradicionales y que se fundaron en cada ciudad de Australia. El sistema educativo allá es gubernamental y son esas universidades las que reciben más recurso para hacer investigación, como por ejemplo la Universidad de Melbourne, la de Sidney, la de Adelaide o la de Queensland. Sin embargo, también hay otras universidades que también son muy buenas, porque a veces entrar a las universidades que son muy top es complicado.

¿Cuáles son las áreas de estudio por las que más optan los colombianos?

Los negocios siguen siendo una constante pero hoy tenemos muchos programas de sustentabilidad, ciencia de datos, informática, ingeniería, salud pública e industria creativas. También hay áreas que uno nunca imaginaría que los chicos quisieran estudiar allá como por ejemplo gastronomía o todo lo que tiene que ver con hotelería.

¿Cuánto le puede costar un curso corto a un estudiante promedio?

Un curso corto de seis u ochos meses podría costar aproximadamente 15 millones de pesos, solo el programa de inglés. A esto hay que sumarle el tiquete que depende de la ruta que escoja para irse y el costo de vida que está alrededor de unos 2.000 dólares australianos al mes pero ahí es importante tener en cuenta que el estudiante de inglés puede trabajar part-time que eso es lo que hace muy atractivo Australia. Allá se pueden trabajar 24 horas semanales y si se trabaja se puede cubrir entre el 80 y el 90 por ciento de los gastos de vida. Eso hace que la inversión final sea solamente el programa de estudios.

Pero ahí también hay que ser realista y analizar factores como qué experiencia tiene la persona y qué nivel de inglés tiene porque no es que lleguen y al otro día tiene trabajo. Eso toma un tiempo porque hay que salir a buscarlo.

Y en el tema de posgrados ¿de qué valor estamos hablando?

Esta es una pregunta muy importante. La vamos a ejemplificar con Colfuturo porque muchos le tienen miedo a aplicar a créditos con ellos pero lo cierto es que ahí son créditos beca entonces, si tu comparas el costo de vida con los valores de un programa de posgrado en Australia sigue siendo mucho más competitivo que un destino tradicional como Estados Unidos e Inglaterra.

Entonces, en Australia se puede trabajar para cubrir los gastos de vida y un programa puede estar entre 70 y 75 millones de pesos al año y eso suena bastante pero hay que recordar que ese país te deja quedarte entre dos y cinco años luego de finalizar los estudios dependiendo de la región donde estés y ahí la cosa cambia. Una cosa es ganar como estudiante y trabajar part-time y otra es cuando se puede trabajar full time y tengo experiencia y un título universitario de Australia; entonces nosotros le mostramos al estudiante de posgrado cómo puede, si se queda dos o tres años luego de estudiar, puede recuperar la inversión del programa.

¿Cuál es el porcentaje de enganche que tienen los estudiantes colombianos en el sistema laboral luego de terminar sus estudios en Australia?

Lo primero aquí es que desde Colombia se hace un filtro del perfil que tiene una persona para aplicar a la universidad, entonces hay muchos que dicen yo me quiero ir para tal universidad y nosotros le decimos no, mejor aplica a esta otra que se ajusta mejor a tu promedio y tienes más oportunidades. Segundo, el proceso de la visa es súper importante y con eso nosotros somos muy cuidadosos porque hoy tenemos un 98 por ciento de aprobación de visas. Entonces, para responder, una universidad australiana se preocupa de que cuando el estudiante salga pueda engancharse laboralmente porque hace parte de sus indicadores, dependiendo de la universidad, el promedio de tiempo de enganche está entre tres y seis meses. El 95 por ciento de los colombianos se quedan.

¿Cuánto tiempo puede tardar el trámite de la visa?

Aquí es importante contar con el tiempo. Nosotros decimos que si está buscando estudiar en 2025 hay que venir a la feria ya porque un proceso para ir a estudiar inglés debe planearse con mínimo seis meses y para un posgrado mínimo un año, esa es la sugerencia.

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO

JONATHAN TORO ROMERO