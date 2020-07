Un caso de éxito en medio de las dificultades por la cuarentena

Uno de los casos de éxito en el manejo de la situación de los establecimientos gastronómicos es el de Felipe Cepeda y Sebastián Bedoya, socios fundadores de La Monferrina, en Bogotá.

Este establecimiento con 12 años de historia en la zona de La Macarena se fundó bajo la premisa de la atención a la mesa. Sin embargo, la cuarentena por el coronavirus llevó a que se modificara toda su estrategia para lograr sobrevivir a estos tiempos difíciles para los locales a nivel nacional.



“También tenemos una fábrica de pasta, pero eso representa no más del 3 por ciento de nuestro ingreso, que ha sido fuerte en la atención a la mesa”, asegura Felipe Cepeda.



Entre las nuevas estrategias que tuvieron que diseñar por el cierre de su restaurante, estos dos emprendedores bogotanos tuvieron que hablar con sus seis empleados para realizar un reajuste salarial del 20 por ciento a quienes tuvieran ingresos mayores a un salario mínimo.



También lograron llegar a un acuerdo con su arrendador, el cual consiste en pagar un 10 por ciento sobre la facturación que logren, lo que ha representado cumplir con hasta un 60 por ciento del contrato estipulado.



“Él lo supo entender y el arriendo se mantiene, sigue recibiendo dinero por el local y así el golpe para él no es tan fuerte. El llamado que les he hecho a todos los comerciantes es que traten de negociar un porcentaje de facturación, porque uno no sabe”, señala Cepeda.



Además de renegociar, también han dispuesto de domicilios de productos para terminar en casa, como lasaña, salsas y pastas. La otra estrategia fue habilitar un espacio dentro del restaurante y convertirlo en tienda con 80 por ciento de productos propios y un 20 por ciento de los proveedores.

Pese a que la cuarentena los ha golpeado de manera sensible, por ahora se sostienen pues durante estos tres meses lograron generar hasta el 45 por ciento de las ganancias con respecto al año pasado, lo cual, aunque no les produzca los mismos ingresos, les ha permitido mantener a flote su restaurante.



“Lo que nos ayudó es tener un contrato directo con el arrendador, porque lo establecido por el Gobierno le permite al dueño de un negocio entregar su local sin penalización; nosotros no llegamos al punto de entregar el local, y por eso les digo a otros dueños que traten de hablar directamente con su arrendador”, asevera.



