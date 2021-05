Un caos de ida y vuelta: crónica de una Bogotá paralizada

“El que no salte es el infiltrado, el que no salte es el infiltrado”, canta una joven y los otros 50 le siguen el ritmo. Saltan y cantan, ‘El que no salte es el infiltrado’. Son las 2 p. m. del día 8 del paro nacional. Cerca de 200 jóvenes se ubican a las afueras del Portal Américas: unos cantan, otros pintan consignas en el suelo y un grupo de adolescentes cuelga dos carteles: uno dice ‘Bosa combativa’ y otro ‘Bosa, Kennedy y Avenida Ciudad de Cali resisten’. (Siga acá el minuto a minuto del paro nacional)

#ParoNacional 🚶🚶‍♀️| Un grupo de jóvenes se manifestó pacíficamente en el Portal Américas, punto crítico de movilidad esta mañana y de enfrentamientos en días anteriores. pic.twitter.com/Ed2V4NGqTd — EL TIEMPO Bogotá (@BogotaET) May 6, 2021

No hay el más mínimo asomo de violencia ni una pista de que en las últimas noches, allí mismo se hayan desatado batallas campales entre vándalos –que seguramente nada tienen que ver con este grupo de jóvenes– y la Fuerza Disponible de la Policía y el Esmad ni de que allí, dos noches atrás, se haya denunciado un evento de abuso de autoridad.



Hacia las 2:15 p. m. los muchachos pasan del plantón a la movilización, se toman toda la av. Ciudad de Cali de manera pacífica y empiezan a marchar hacia el norte. Entonces no hay transporte motorizado que valga: buses, carros y taxis quedan atrapados. Por estos días, la gente del sector ha tenido que valerse de bicitaxis, bicicletas y de sus propios pies para llegar a su destino. Y este miércoles fue aun peor, el Portal de las Américas abrió, sin que la gran mayoría se enterara, a las 6 a. m. –cuando suele estar abierto desde las 4 a. m.– y funcionó intermitentemente hasta, al final, quedar fuera de servicio, como el resto de las 15 estaciones que hacen parte de la Troncal Américas.



Este corredor de TransMilenio, en sus tramo entre el Portal y la carrera 50, en tiempos de pandemia, mueve hasta 120.000 personas cada día, y antes, de hecho, bordeaba los 236.000 pasajeros.



Movilidad en Bogotá durante el paro Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Unos son los que quieren hacer la marcha y la protesta y se mueven buscando un lugar, pero otros son los que quieren generar caos y causar daño a la vida cotidiana de Bogotá FACEBOOK

¿Por qué este miércoles la troncal estaba 100 por ciento inhabilitada? Por los daños que sufrieron algunas estaciones, por los trabajos de ampliación que se realizan en otras y por los bloqueos que se registran en puntos clave para la operación de Banderas y Portal Américas. ¿El resultado? Los habitantes de Kennedy y Bosa se quedaron sin sistema de transporte masivo.



“Afectar el Portal Américas es afectar drásticamente la movilidad de la ciudad que, como uno lo ha visto, o es el interés de algunos actores: pero no de los que convocan de manera pacífica sino a quienes, de manera sistemática, están bloqueando puntos en la ciudad. Ahora, el portal está en un entorno complejo”, explica Alberto Sánchez, consultor en seguridad, y agrega: “Hay unos intentos de sabotaje a una flota que, para mí, deben investigarse por parte de las autoridades judiciales”.



A su vez, César Restrepo, también consultor en seguridad, reconoce que detrás de esto no están los manifestantes. “Unos son los que quieren hacer la marcha y la protesta y se mueven buscando un lugar, pero otros son los que quieren generar caos y causar daño a la vida cotidiana de Bogotá. Ahora hay otros elementos urbanos a tener en cuenta, está el sector de Corabastos y María Paz que, por lo urbano, lo social y algunos fenómenos de criminalidad, dan una mayor fortaleza a algo que empieza con una protesta, continúa con el deseo de afectación y que deriva en el aprovechamiento criminal de la protesta para generar sensación de caos”, asegura Restrepo.



Un carril exclusivo libre

Con el cierre total de la Troncal Américas, el occidente de Bogotá quedó con un carril exclusivo libre de buses. En la madrugada, fue la vía de escape de algunos para tratar de salir a pie o en bicitaxis destartalados que serpenteaban entre caminantes, ciclistas y el caos de una Ciudad de Cali con la mayoría de sus semáforos dañados (y algunos incluso aprovechaban para cobrar ‘carreras’ que salían más caras que las de un taxi).

#ParoNacional 🚶🚶‍♀️| Este miércoles, la movilidad en el sector del Portal, Patio Bonito y el Tintal fue tan difícil que los bicitaxistas fueron una de las pocas alternativas que le quedaron a los ciudadanos. pic.twitter.com/TYus5kUcc1 — EL TIEMPO Bogotá (@BogotaET) May 6, 2021

Pero, luego, hacia el mediodía, la troncal terminó convertida en un corredor de ciclistas que iban rumbo a las marchas del centro de la ciudad y de varios grupos de decenas de jóvenes que marchaban en paz.

Estamos parando por los problemas sociales de Colombia. Este no es un paro por una reforma, es por todo FACEBOOK

“Estamos parando por los problemas sociales de Colombia. Este no es un paro por una reforma, es por todo. Vamos en bicicleta porque es el mejor medio para transportarse en estos momentos”, comentó un docente que iba en rodada justo al frente de la estación Ricaurte, que, en un día normal, vería mover por sus pasillos y por su deprimido a miles de personas pero que, este miércoles, estaba rota y silenciosa.

#ParoNacional 🚶🚶‍♀️| Ciclistas explican sus razones para participar del paro pic.twitter.com/4fK0ExSEre — EL TIEMPO Bogotá (@BogotaET) May 6, 2021



EL TIEMPO recorrió en bicicleta la troncal de punta a punta y vio de todo: los escombros de los destrozos, manifestantes en paz, ciclistas cubiertos de banderas pero también varios ciudadanos que, pese a todo, tuvieron que salir a trabajar. En el camino, encontró empleados de oficina, enfermeros y trabajadores de oficios varios caminando bajo el sol.



EL TIEMPO recorrió en bicicleta la troncal de punta a punta y vio de todo: los escombros de los destrozos, manifestantes en paz, ciclistas cubiertos de banderas pero también varios ciudadanos que, pese a todo, tuvieron que salir a trabajar. En el camino, encontró empleados de oficina, enfermeros y trabajadores de oficios varios caminando bajo el sol.

Ciertamente, lo de la troncal Américas era la muestra de una crisis de movilidad que se vivía en el resto de la ciudad. Bogotá amaneció con 45 estaciones de TransMilenio fuera de servicio, y las que quedaron fueron cerrando poco a poco durante el resto del día a medida que las marchas ocupaban los carriles exclusivos. Al final de la operación, a las 3 p. m., la empresa reportó que se registraron apenas 331.000 validaciones –cuando el promedio diario en pandemia supera el millón de validaciones– y que cerca de 500.000 pasajeros se vieron afectados.

Facebook Twitter Linkedin

Movilidad en Bogotá durante el paro Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

El difícil regreso

Pero si la salida de casa fue difícil, el regreso fue peor. Después de las 3 p. m., dejaron de despacharse buses de TransMilenio y del SITP y los ciudadanos que habían tenido que ir a trabajar tuvieron que subirse (y algunos colgarse a los bordes) en camiones de carga o ir espichados en platones de viejas camionetas. Las aglomeraciones eran lo de menos y el covid-19, en medio de la angustia de no saber cómo volver a casa, era el menor de los problemas.



Y si para los ciudadanos que viven y trabajan en Bogotá el regreso fue difícil, la tarde fue aún más complicada para quienes se mueven entre Bogotá y los municipios vecinos. A las 4 p. m., las terminales Satelitales del Sur y del Norte cerraron operaciones; después de todo, la situación en Cundinamarca también era delicada: en la jornada se registraron al menos 26 cierres en vías del departamento.

Movilidad en Bogotá durante el paro Foto: Néstor Gómez - El Tiempo Movilidad en Bogotá durante el paro Foto: Néstor Gómez - El Tiempo Movilidad en Bogotá durante el paro Foto: Néstor Gómez - El Tiempo Movilidad en Bogotá durante el paro Foto: Néstor Gómez - El Tiempo

¿Un salvavidas?

En medio de la jornada, el Secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, anunció que se levantaría provisionalmente el pico y placa para taxis y vehículos particulares. “La medida volverá a regir a partir del lunes 10 de mayo”, advirtió el secretario.

BOGOTÁ