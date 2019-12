‘Un Canto x Colombia’ movilizó a miles de personas en Bogotá

'Un canto por Colombia', la convocatoria de músicos, actrices y actores que se sumaron al paro nacional, movilizó a miles de personas este domingo en Bogotá. Desde las 8 de la mañana empezaron las concentraciones en distintos puntos de la capital del país.

El grupo más importante se reunió en inmediaciones del Planetario Distrital desde donde, a eso de las 9:40 a. m., se inició un recorrido hacia el norte por la carrera séptima, y que fue sumando participantes en las paradas que hicieron en el parque Nacional y el de los Hippies, donde había conciertos.



La multitudinaria movilización, que ocupaba las dos calzadas de la séptima a su paso, ocurrió en paz y al ritmo de la música que interpretaban desde una tarima móvil artistas como Catalina García, Santiago Cruz, Adriana Lucía y muchos más, y quienes también enviaban mensajes y entonaban arengas de respaldo al paro.



“Marcho porque todavía importa, porque toda muerte duele, marcho hoy porque estoy agotado de la corrupción”, le dijo a EL TIEMPO el cantautor tolimense Santiago Cruz.



A eso de 1:40 de la tarde, cuando el río de gente iba por la calle 69, un aguacero dispersó parcialmente la movilización, que pese a la lluvia, finalmente se concentró masivamente en la plazoleta de la carrera 15 con calle 85, donde Totó la Momposina había ofrecido un concierto, y donde terminó el recorrido.

Esta es la tarima móvil del concierto 'Un canto por Colombia'. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

En esta marcha hubo personas de todas las edades, también se sumaron deportistas que participaban en el ascenso a la torre Colpatria o que salieron a la Ciclovía, por lo que las bicicletas fueron una constante durante toda la jornada.



Otras protagonistas fueron las familias, ya que muchas salieron juntas, como la de Daniel, un hombre que marchó junto a su hijo, su esposa y su suegra. “Estoy aquí por la equidad del pueblo, por la justicia, porque este muchacho, mi hijo, que tiene 7 años, necesita mejor educación. Toca apoyar, seguir marchando todos en familia”, manifestó el ciudadano.



Al cierre de esta edición no se habían registrado acciones violentas ni hechos de vandalismo. Para María Gabriela Acevedo, estudiante de literatura de la universidad Javeriana y quien dijo que está participando de las manifestaciones desde septiembre pasado, cuando se empezó a hablar de hechos de corrupción en la universidad Distrital, la protesta pacífica se ha ido anteponiendo a la violencia.



“Ha cambiado notablemente, empecé a salir cuando empezaron los disturbios con la Distrital y era muy diferente. Tuve que evidenciar lo del vandalismo sin yo ser parte de él, pero esto es distinto, esto es lo que sí cambia. Es que por medio del arte es que se mueven las masas en realidad”, opinó la joven, quien estaba acompañada de Pilar, su mamá.

César López, con su 'escopetarra', fue uno de los artistas del concierto 'Un canto por Colombia'. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

Los que no apoyan el paro

Pero hay quienes no están de acuerdo con estas movilizaciones y expresaron su inconformismo. “Para mí desde que comenzó este paro ha sido terrible, he sido afectada porque si la economía estaba mal, ahorita está peor, nada de ventas”, se quejó una comerciante de la séptima.



Por su parte, Martín González, un ciudadano que pasó cerca a la movilización, también rechazó estas jornadas. “No estoy de acuerdo en lo absoluto, me parece que esto se volvió un desocupe de la gente y de querer doblegar al Gobierno en cosas que no tienen ni principio para poderlas solicitar”, manifestó.



REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET