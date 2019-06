Un bus nuevo de TransMilenio se varó en su primer día de operaciones

Yo no me alegro porque ésta flota que recién ingresa a @TransMilenio falle, se varé, no tenga fuerza... Tampoco me alegro porque esos buses se compraron sin tener en cuenta que no cazan las puertas con las de las estaciones. Más bien me entristece, me frustra... me preocupa! https://t.co/Tz78sQjly8